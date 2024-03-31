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中華職棒3地開打！啦啦隊必看攻略曝光　一粒有望現身尬樂天女孩

▲中華職棒罕見3地開打，啦啦隊陸續登場，台鋼女神一粒（右圖右）、李樂（右圖左）有望「野生」現蹤新莊，力尬籃籃（左）率領的樂天女孩。（圖／NOWnews資料照、leolin.0904授權提供）
▲中華職棒罕見3地開打，啦啦隊陸續登場，台鋼女神一粒（右圖右）、李樂（右圖左）有望「野生」現蹤新莊，力尬籃籃（左）率領的樂天女孩。（圖／NOWnews資料照、leolin.0904授權提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

中華職棒今（31）日暌違多年再度出現「3地開打」的局面，分別在大巨蛋味全龍迎戰中信兄弟、新莊棒球場樂天桃猿對上台鋼雄鷹、以及台南棒球場統一獅碰上富邦悍將，除了球員的表現，場邊的啦啦隊更是話題不斷。為此《NOWnews今日新聞》特別整理，即將登場的3大主隊的啦啦隊小龍女、樂天女孩、Uni Girls必看亮點，供讀者們參考。

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▲李多慧與小映甜蜜合照，2人牽手親密互動破「雙隊長」不合風波。（圖／記者張一笙攝）
▲小映（左）、李多慧（右）甜蜜互動成小龍女必看亮點。（圖／記者張一笙攝影）
啦啦隊進軍大巨蛋！小映、襄慧互動成焦點

在去年成功拿下總冠軍的味全龍，今年在啦啦隊上重磅補強，不僅找來百萬人氣女孩林襄，更請到去年在台灣掀起韓式旋風的女神李多慧，這讓原本就已經擁有小映、賴可、心璇、小珍奶等多位頂級女孩的小龍女更加強大，陣容只能用誇張來形容，一舉一動都成為媒體矚目的焦點。繼昨日大巨蛋的洗禮後，小龍女人氣大幅上升，也因為林襄、李多慧加入的化學效應，也成功讓其他女孩被看見，變成球迷進場必看亮點。

▲樂天女孩傳出「林襄條款」規定離隊跳槽可能賠上百萬違約金，但大部分網友都認為太過誇張，質疑其傳聞真實性，「這應該會餓死吧！」（圖／記者吳翊緁攝）
▲樂天女孩首度降臨新莊棒球場，由「國民媳婦」籃籃領軍，以全本土陣容迎戰。（圖／記者吳翊緁攝）
樂天女孩首降臨新莊！籃籃領軍全本土陣容

今年因為桃園棒球場還在整理的關係，樂天桃猿首度借用新莊棒球場作為主場開幕戰，意外讓樂天女孩降臨此地，額外增添許多話題，雖然是今年唯一「沒有外援」並採用全本土陣容的啦啦隊，但原本人氣就很高的她們完全不受影響，除了「國民媳婦」籃籃，還有「寶藏女孩」嘎琳、「地表最強啦啦隊」Yuri等女神，有望吸引新莊在地球迷支持。值得一提的是，台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars可能會有野生的女孩出沒，包含近期爆紅的一粒，還有李樂等，相當值得球迷期待。

▲統一獅舉辦新球季發表會，公布所屬啦啦隊Unigirls的新服裝、職務和成員。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅啦啦隊Uni Girls找來千紘Chihiro（上排左五）、希美Nozomi（上排左六）助陣。（圖／記者葉政勳攝）
日本雙株空降台南！Uni Girls風格煥然一新

今年的統一獅啦啦隊Uni Girls，也跟上這波外援風潮，不過他們不找韓國，反而請來曾經合作的前西武獅啦啦隊女孩千紘Chihiro、希美Nozomi，兩位日本女孩的魅力，在熱身賽登場時就引發不小話題，可愛又清新的風格，有望在今年殺出血路，若再加上「南霸天女神」瑟七、「美胸女神」斐棋、「人氣大嫂」艾璐、還有「甜美隊長」Yuki等，戰力可是絕對不輸給其他的啦啦隊。

▲回眸女神。（圖／IG：leolin.0904授權提供）
▲李樂（左）與一粒（右圖右）兩位台鋼雙株，有極大機率出現在新莊棒球場為球隊應援。（圖／IG：leolin.0904授權提供）
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