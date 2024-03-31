中華職棒3地開打！啦啦隊必看攻略曝光　一粒有望現身尬樂天女孩

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在去年成功拿下總冠軍的味全龍，今年在啦啦隊上重磅補強，不僅找來百萬人氣女孩林襄，更請到去年在台灣掀起韓式旋風的女神李多慧，這讓原本就已經擁有小映、賴可、心璇、小珍奶等多位頂級女孩的小龍女更加強大，陣容只能用誇張來形容，一舉一動都成為媒體矚目的焦點。繼昨日大巨蛋的洗禮後，小龍女人氣大幅上升，也因為林襄、李多慧加入的化學效應，也成功讓其他女孩被看見，變成球迷進場必看亮點。
樂天女孩首降臨新莊！籃籃領軍全本土陣容
今年因為桃園棒球場還在整理的關係，樂天桃猿首度借用新莊棒球場作為主場開幕戰，意外讓樂天女孩降臨此地，額外增添許多話題，雖然是今年唯一「沒有外援」並採用全本土陣容的啦啦隊，但原本人氣就很高的她們完全不受影響，除了「國民媳婦」籃籃，還有「寶藏女孩」嘎琳、「地表最強啦啦隊」Yuri等女神，有望吸引新莊在地球迷支持。值得一提的是，台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars可能會有野生的女孩出沒，包含近期爆紅的一粒，還有李樂等，相當值得球迷期待。
日本雙株空降台南！Uni Girls風格煥然一新
今年的統一獅啦啦隊Uni Girls，也跟上這波外援風潮，不過他們不找韓國，反而請來曾經合作的前西武獅啦啦隊女孩千紘Chihiro、希美Nozomi，兩位日本女孩的魅力，在熱身賽登場時就引發不小話題，可愛又清新的風格，有望在今年殺出血路，若再加上「南霸天女神」瑟七、「美胸女神」斐棋、「人氣大嫂」艾璐、還有「甜美隊長」Yuki等，戰力可是絕對不輸給其他的啦啦隊。
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