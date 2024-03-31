名嘴尪裝熟叫蔡依林出來！攀關係「我們都輔大的」 尷尬場面曝光
演藝圈的明星們人脈廣闊，經常成為親友們要簽名照、演唱會門票的對象，只好硬著頭皮去裝熟，娛樂名嘴楊皓如過去是娛樂記者，經常採訪知名歌手，她透露老公Michael要她跟名人合照，故意讓別人羨慕，最扯的一次是她去高雄採訪，巧遇大咖蔡依林（Jolin），Michael竟聲稱跟Jolin都是輔大畢業的，認為對方認識自己，要她「去叫蔡依林出來一下」，結果Jolin真的從帳篷出來，現場氣氛尷尬到不行。
記者江芷稜／綜合報導
楊皓如與Michael夫妻檔感情不錯，經常合體上節目，她在《哈囉 你有事嗎》節目坦承，老公很愛叫她跟名人裝熟，比如說找沈玉琳出來吃飯、跟許維恩拍照，或是請明星簽名，還要註明「To Michael」，再把戰利品擺在辦公室裡，讓同事覺得他人緣很好，羨慕他認識這麼多名人。
最扯的一次，是楊皓如去高雄採訪跨年活動，當天眾星雲集，老公卻突然要她「去叫蔡依林出來一下」，聲稱和Jolin都畢業於輔大，對方應該認識自己，她硬著頭皮照做，去盧蔡依林出來聊天，結果Jolin很親民的出現，Michael卻大放厥詞地說「我都有看到妳在輔大走來走去，我很高啊，妳應該有看過我」，想跟對方攀關係，讓Jolin表情尷尬到不行，不知道該怎麼接話，楊皓如也覺得超丟臉，私下吐槽「誰看過他啊」，誇張行徑讓其他來賓都笑翻了。
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