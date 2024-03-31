快訊／寶林中毒案新增1例！蔣萬安：全面檢視稽查醬料供應商
台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，已造成2人死亡，引發全國關注。北市府表示，寶林中毒案今（31）日新增1例中毒，累計21人住院，北市府稽查8家醬料供應商，全面檢視釐清是否符合最嚴謹安全食安標準。
記者呂炯昌／台北報導
針對寶林案，北市府今日下午舉行進度更新說明記者會，台北市長蔣萬安表示，今日新增1案例、累計21例，2人死亡、4位住在加護病房、3例在一般病房，12位返家休息，北市府稽查8家共10項醬料供應商，釐清污染源可能性，其中3家3項供應商在北市、5家6項在外外縣市，1家1項進口，外縣市項目部分移請外縣市聯合稽查、進口部分請中央邊境稽查，從進貨、儲存、供貨，全面檢視，釐清是否符合最嚴謹安全標準。
北市衛生局長陳彥元表示，案13在寶林饒河店吃奶茶、咖哩，產生腸胃炎症狀，經過抽血檢查肝指數都正常，確認是感染性腸胃炎，血液中沒有驗出米酵箘酸。
北市法務局長連堂凱表示，寶林其他4家分店跟遠百A13「寶林茶室」一樣，保險都已經過期沒繳被註銷，連堂凱坦言，已經對寶林老闆黎仿軒的資產不期待，消費者若有機會拿到賠償，則是透過責任險所獲得的理賠。