黃正音淚崩認前夫出軌！婚變後首露面自虧：沒看男人的眼光
南韓女星黃正音演出過《Kill Me, Heal Me》、《她很漂亮》等熱門韓劇，因此被封為「韓劇女王」，然而她的婚姻十分坎坷，2016年和與企業家李英敦結婚後曾鬧過一次婚變，沒想到日前又在IG上暗指對方出軌，更在節目上談起此事聲淚俱下。
記者吳昕蓓／綜合報導
黃正音30日在節目上被主持人申東燁虧「在一個很微妙的時機來到了節目《SNL》」，暗示大家都知道她的離婚官司還在進行中，她也大方表示：「我今天就痛快地都說了！」黃正音也毫不避諱自嘲：「我有看作品的眼光，卻沒有看男人的眼光，乾脆不要有選作品的眼光，如果有看男人的眼光好像好一點。」
不僅如此，黃正音更直接高喊：「我準備好要離婚了！」還以諧音梗說出台詞「比起抽菸，總比劈其他都東西好！」意有所指老公有外遇，然而在節目最後她卻忍不住淚崩，「其實今天這樣的場合是第一次，我非常緊張，但大家（觀眾）給予我很大的應援，包含東燁哥哥等主持群，『SNL家人們』給我很好的能量以及應援，讓我獲得很大的勇氣再離開。」
事實上，黃正音和李英敦結婚後，隔年就迎來第一個孩子，2020年卻鬧出離婚，兩人經過調解後決定繼續走下去，2022年又生下次子，沒想到2023年黃正音卻在節目《我家的熊孩子》坦言人生最後悔的事就是結婚，日前更在IG曬出5張和李英敦相關的照片，影射老公婚內出軌，經紀公司也證實目前正在打離婚官司。
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