蔡阿嘎搬新家放閃二伯！一舉動定格10秒 眾人瘋猜：有三寶
百萬YouTuber蔡阿嘎和初戀情人二伯結婚後育有2子，近日兩人搬到新家，蔡阿嘎也透露4年前搬家是因為安全隱私疑慮，而這次則是因為「炎上後想換個風水」，還特別拍攝開箱新家的影片。昨（30）日蔡阿嘎在影片中透露新家住了一個月，要來分享住處最滿意的地方，他右手一攤放在二伯的肚子前，粉絲看到這幕驚喊「差點以為有三寶！」其實只是要放閃「最滿意的就是老婆」。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡阿嘎昨日拍影片分享，新家住了一個月最滿意的地方，接著他把右手放在二伯的肚子前，二伯一臉茫然，蔡阿嘎接著說：「這裡啊，整個家最滿意的地方，我老婆！」二伯也被他逗樂笑開懷，突如其來的放閃，顯示夫妻倆的好感情。
不過蔡阿嘎右手擺放的位子剛好在二伯的肚子前，讓不少網友誤會，以為二伯又懷孕，差點要喊恭喜，引起網友熱議，「差點以為有三寶」、「差點要大聲說恭喜啦！！！！！ 以為有三寶」、「我以為懷孕了說」；對於蔡阿嘎突然放閃老婆，網友也留言虧他「嘎哥求生欲很強」、「太閃了吧！嘎哥是不是又想買什麼東西了」、「誰來幫我遮眼睛一下」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道