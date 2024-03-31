鄧愷威搶先體驗大聯盟式祝賀！李政厚敲首轟 巨人全員賞他啤酒浴
鄧愷威搶先體驗大聯盟式祝賀！韓籍旅美強打「風之孫」李政厚在本賽季開始效力舊金山巨人，開季連3場都有安打演出，並在今（31）日對上聖地牙哥教士的比賽中敲出大聯盟首轟。賽後李政厚也在個人Instagram發出影片，是巨人隊友用啤酒浴來慶祝他的首轟，有趣的是，最近剛升上大聯盟的旅美台將鄧愷威也出現在畫面中。
記者林之越/綜合報導
李政厚的大聯盟生涯首轟出現在比賽的8局上，幫助球隊在關鍵時刻拉開比分差距，是相當重要的一轟。面對教士中繼左投Tom Cosgrove，李政厚鎖定了一顆77.8英里的滑球，成功將球轟出右外野大牆，飛行距離達到406英尺（約123.7公尺）。
在李政厚個人分享的影片中可以看到，他坐在一台商場的推車上，經過倒數後，隊友們每個人都手持啤酒淋向他，他也露出一臉滿足的表情，畫面拍到的鄧愷威雖然沒有拿著啤酒，但也一臉開心的在圍觀，顯然對於首次體驗大聯盟式祝賀感到相當新鮮。
舊金山巨人在昨（30）日宣布球員異動，把右投Luke Jackson放進15天傷兵名單，以及外野手Mike Yastrzemski放進產假名單，並叫上台灣投手鄧愷威、以及外野手Luis Matos。這也讓鄧愷威將成為台灣史上第17位登上大聯盟的旅美球員，同時也是繼2019年的張育成後，再度有台灣球員上大聯盟。
另外，南韓名將「風之子」李鍾範，也是李政厚的父親，也在場見證了兒子在大聯盟賽場的第一發全壘打。李政厚本場共3打數敲出1安打，包括1轟與一支高飛犧牲打，打下2分打點，賽後打擊率為3成33。
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