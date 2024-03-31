談中年創辦台積電的成功關鍵　張忠謀：老兵不死　但會逐漸凋零

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然而「台積電」，可謂全球最重要的公司，卻是張忠謀在55歲時創立的，他於中年再造職涯，顛覆半導體業。華爾街日報專欄作家柯恩（Ben Cohen）認為，張忠謀是「中年創業家更能展現驚人長才」最典型的例子。
張忠謀在接受柯恩視訊專訪時，提及他於美國工作30年後，帶著一股執著與信念返台，「我想打造一家強大的半導體公司。」有別於其他同領域的公司，台積電開創產業先例，不設計、不銷售自家晶片，不直接面對消費者，選擇不與客戶競爭，專門製造客戶設計的晶片，畢竟內部設備既昂貴又複雜，如此一來，便不必投入大量資源經營晶圓廠。
晶圓代工的創新商業模式，翻轉整個半導體業，台積電也因此成為全球產業與經濟不可或缺的要角。如今，台積電是美國人最依賴、卻是了解最少的公司，而張忠謀雖說是推動全球最重要技術發展的重要人物，《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）也曾表示，沒有什麼人比他更有影響力，但他卻非家喻戶曉。
論及台積電投資400億美元興建亞利桑那州晶圓廠，卻因勞工短缺導致時程延後受阻，張忠謀說，台積電在美國的一些年輕員工討論著工作與生活平衡，「我在他們這個年紀的時候，甚至不知道這個詞，當時只知道如果沒有工作，就沒有生活。」
張忠謀於1983年離開待了將近25年的德州儀器，又在被通用儀器聘為營運長一年後因認清「不適合」而離開，這段期間，「台灣科技教父」李國鼎曾向他提出工作邀約，他說若財務不穩，不會冒險遷往台灣，「我從不追求巨大的財富，只追求財務安全。」3年後，李國鼎再次找上他時，張忠謀已然做好準備，他在1985年成為工研院院長，李國鼎隨即又分派第二份工作，也就是在台灣創辦一間半導體公司，開啟台積電的奇幻旅程。
在思考台積電應採取何種商業模式初期，他想起德州儀器及通用儀器「那種偉大的公司」，認清這是台積電「無法成為的樣子」，因此他以能夠善用台灣的優勢、減輕其弱點的商業模式，打造一間新型態公司。在研究工研院10年來在半導體領域的實驗數字時發現，每片晶圓上乘載的工作晶片數值，幾乎是美國的2倍，即使台積電沒能在設計、銷售或行銷晶片方面，擁有與矽谷競爭的資源，但他相信這間公司有一個潛在優勢——製造晶片。
張忠謀回憶，半導體創業家坎貝爾（Gordon Campbell）曾告訴過他，自己非常了解建造及經營晶圓廠效率低落的窘境，新創公司最好只設計晶片，並外包製造，但這對當時的人們來說是難以想像的，「他們根深蒂固認為，一家成功的半導體公司，秘訣在於晶圓廠。」台積電的創新模式，背後概念是張忠謀漫長的職涯過程中形塑出的個人哲學，他堅持「要當客戶的夥伴」，自1987年創立台積電以來時至今日，此原則仍是這間全球最偉大企業的業務基石，如同台積電過往不斷強調的「幫助客戶成功是台積電成功的關鍵」。
台積電近5年市值翻了近4倍，張忠謀目前持有的股票價值達35億美元，他回顧當初回台因建立一家偉大的公司，來到人生頂峰，最小的成功是至少能去做喜歡、且是自己想做的事，而他碰巧實現了他心中認為最大的成功，現在也不必再考慮成功的問題，因為已經完成了，他引用已故麥克阿瑟將軍（Gen. Douglas Macarthur）1951年在國會發表告別演說的一句話「老兵不死，只是凋零」，張忠謀說，「我是老兵，我不死，但會逐漸凋零。」