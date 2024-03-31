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東京櫻花終於開花！上野公園成「激戰區」　民眾提早2天搶佔位

▲日本東京櫻花終於開花！不少民眾聚集在上野恩賜公園賞櫻。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本東京櫻花終於開花！不少民眾聚集在上野恩賜公園賞櫻。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

今年日本東京的櫻花今年真的讓賞花客久等了！雖然櫻花季到來，東京的染井吉野櫻原先預計會在3月24日開花，但一直到了3月29日，位於靖國神社的染井吉野櫻「標本木」才終於綻放，宣告東京迎來櫻花季。儘管櫻花「遲到」，也不減民眾賞花熱度，知名賞櫻景點上野恩賜公園更變成了「激戰區」，不少人清晨5點就已經在佔位，甚至有人提早兩天就跟親朋好友一起卡位。

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根據《ANNnews》報導，東京染井吉野櫻原先預計會在3月24日開花，卻遲遲沒有動靜，在3月29日的時候，氣象廳職員發現位於靖國神社的「標本木」有11朵櫻花綻放，終於達到開花標準，也在當地同日下午2時正式宣布東京櫻花季開跑。日本氣象廳宣布開花的標準為「至少要有5到6朵開花」。

由於今年自2月下旬開始，氣溫「跌跌不休」，導致櫻花花苞成長慢了很多，花期因此「大遲到」，2024年的開花時間比去年晚了15天、也比往年平均遲了5天，創下10年來櫻花最遲開花的紀錄。櫻花從開花到滿開需約1週，因此預報單位估計，東京滿開日期大約是4月初，而這也是當地7年來首次延至4月才迎來櫻花季。

儘管櫻花大遲到，仍有不少民眾到東京的知名賞櫻景點「上野恩賜公園」舉辦賞櫻酒會，30日早上5點就能看到不少人帶著防水布去「卡位」。有民眾向《ANNnews》表示，自己是要跟公司的同事一起舉辦賞櫻會，但是其他人要一直到中午左右才會現身，「我早上5點半先來佔位了，但這邊已經都是佔位的人了。」

《ANNnews》還發現，29日中午、約莫18小時前就已經在佔位的男性迫川敏明先生，一問之下才知道，該名男性從28日就開始與同伴一起努力卡位。迫川敏明表示，「（上野恩賜公園）是日本數一數二的『激戰區』，無論如何都要死守著才行」，「我不會把這個位置讓出去的，只有這裡的櫻花有開啊。」

今年正巧是日本將新冠肺炎疫情級別調降後，首次迎來的賞花季節，除了日本民眾外，也有不少外國觀光客前來日本賞櫻，但也因為櫻花晚開影響，只能「鎩羽而歸」，來自新加坡的旅客就表示，這趟來到日本只看到一株櫻花開花，直呼明年還要再來挑戰。

關西大學名譽教授宮本勝浩指出，今年賞櫻商機帶來的「櫻花經濟」有望超過1兆日圓。日本全國氣溫料將持續上升，估計下週起從東部到西部櫻花都會陸續綻放。


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