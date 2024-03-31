李亦伸專欄／「老詹」LeBron James穿上快艇球衣，非常神奇！

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1、湖人是NBA最熱門球隊，擁有最大市場，只要老詹在，湖人仍有爭冠實力和底氣。
2、老詹和家人都很喜歡洛城生活和所有附加價值。
3、湖人會為老詹選進他兒子Bronny James。
4、其他球隊對改變老詹生涯最終選擇，影響力極為有限。
但有個瘋子最近兩度公開招募老詹，他是快艇老闆Steve Ballmer。
Steve Ballmer曾是微軟老闆，財力無限，NBA最有錢老闆產。Ballmer買下快艇，買下前湖人主場論壇球場，並且全面改建為快艇專用主場，過去兩年甚至不惜代價建構Kawhi Leonard、Paul George、James Harden三巨頭，唯一目標就是奪冠。
即使只有1%機率，Steve Ballmer也不會放棄遊說老詹加入快艇。
老詹今年夏天可以跳出合約，成為自由球員，基本上他會留在湖人，Steve Ballmer也很清楚。但Ballmer還是向老詹展開遊說，「錢不是問題，你可以帶領快艇奪冠，這支球隊需要你，讓你擁有你想擁有的一切，來快艇打球吧。」
有錢好辦事，錢可以解決99%大多數問題，但錢也不一定萬能。
對老詹來說，足以吸引他做出改變的有三個考量：
1、持續奪冠。
2、今年夏天拿到三年1.68億美元最大續約。
3、新人選秀會選走Bronny James。
4、給Bronny最大空間和培養。
湖人今夏很難，也幾乎確定不會給老詹三年1.68億美元頂薪續約，湖人承擔不起這麼龐大豪華稅和薪資負擔。老詹和湖人續約，最大可能是1+1兩年1.2億美元，老詹可能更喜歡保留一點彈性，可以做出不同決定，甚至考慮跟兒子同隊一起打球。
老詹如果簽下2+1三年合約，多少會受到約束，也很難每一年都可以隨意做出改變。
誰能保持老詹奪冠競爭力、給他最大續約，同時把Bronny James選進球隊，用心培養，Steve Ballmer的快艇很可能是最有誠意、最有實力，也最熱烈歡迎老詹加入的球隊。
為了兒子，為了奪冠，甚至拿到最大續約，或許老詹有1%可能轉隊，成為快艇奪冠領路人。
我喜歡Steve Ballmer的霸氣和智慧，他總是在創造機會，挑戰各種可能。
我欣賞Steve Ballmer過去幾年布局，建立有爭冠實力球隊，累積天賦，提升競爭力，確立快艇球隊文化，興建自己主場，跟湖人做出最大切割和競爭。
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