林襄睡姿曝光！霖霖外流休息室打盹畫面 釣出本尊羞回「太早了」
昨（30）日中華職棒35年風光在臺北大巨蛋開打，為迎接新賽季以及大巨蛋啟用後首場職業賽事，味全龍啦啦隊小龍女們一早9點前就陸陸續續抵達大巨蛋，為即將到來的賽事做準備。升任小龍女副隊長的霖霖在個人社群平台Threads上曬出林襄在休息室內打瞌睡的畫面，並寫下：「又睡著了！」只見林襄獨自一人坐在休息室椅子上閉目養神，霖霖則似笑非笑地將經過記錄下來。林襄醒來後也轉發此則貼文，並說：「抱歉今天真的太早了。」
記者張一笙／綜合報導
事實上，由於昨日是大巨蛋完工後的首場職業賽事，因此小龍女們一大早就到球場內做準備。林襄到球場後與李多慧2人也陸陸續續接受不少媒體訪問及拍攝，再加上一早就起床前往球場，因此在難得空閒的時間，林襄抓緊時間閉目養神。然而，這一幕卻被同經紀公司的師妹霖霖拍下上傳Threads，讓林襄好氣又好笑地表示：「抱歉今天真的太早了。」不少粉絲看到林襄睡姿以後紛紛表示：「沒事的，快速充電一下！」、「真的累了！」、「居然沒有點頭。」、「真可愛。」、「睡得真襄」。
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