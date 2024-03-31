寶林保單都沒繳！法務局證實全無效 蔣萬安說重話：最重罰300萬
台北市信義區遠百A13「寶林茶室」餐廳捲入食安風波，日前民眾用餐後出現身體不適，已造成2人死亡，引發全國關注。寶林遠百A13店因去年10月沒繳費，造成保單失效，上周遭北市衛生局開罰200萬。北市法務局今（31）日證實，寶林北市其他3家分店也都因為保費沒繳，造成保單遭註銷。對此，台北市長蔣萬安說重話，最重再罰300萬。北市法務局表示，採取一案一罰，將視對社會造成恐慌成為開罰標準。
記者呂炯昌／台北報導
針對寶林中毒案，北市府今日下午舉行進度更新說明記者會。北市法務局長連堂凱表示，寶林共有投保4家公共意外責任險及產品責任險，但北市其他3家分店，微風北車2家分店、饒河店都跟遠百A13一樣，因為沒繳費，造成保單失效。
連堂凱指出，週五時已經跟大遠百跟國泰產險確認保險有無涵蓋，保險額達上億可以涵蓋，周一將請二房東「大時代」與另一家保險公司新安東京到市府說明，釐清「台灣大食代餐飲有限公司」所投保責任險投保範圍，有無涵蓋A13「寶林茶室」。
媒體詢文寶林老闆黎仿軒坦承嚴重負債，連堂凱表示，上周四有請他提供資產負債表，連堂凱坦言，已經黎仿軒的資產不期待，消費者若有機會拿到賠償，也是透過責任險所獲得的理賠。連堂凱表示，國泰保單可以涵蓋，若新安東京的保單確定可以涵蓋，也將由保險理賠，保險不會有空窗期。
媒體詢問寶林北市分店全沒保險，北市是否開罰，蔣萬安表示，最重可開罰300萬。媒體追問是個分店開罰嗎？ 連堂凱表示，將採一案一罰，將視對社會造成恐慌成為開罰標準。