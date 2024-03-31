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Jennie傳6月將出個人專輯！進度計畫曝光　公司低調回應：未確定

▲BLACKPINK成員Jennie將在6月推出個人專輯，目前進度正在製作階段，經紀公司則低調回應「尚未確定」。（圖／翻攝自Jennie IG）
▲BLACKPINK成員Jennie將在6月推出個人專輯，目前進度正在製作階段，經紀公司則低調回應「尚未確定」。（圖／翻攝自Jennie IG）

記者張一笙／綜合報導

BLACKPINK成員Jennie去年底與「YG娛樂」簽下團體約後成立個人經紀公司「ODD ATELIER」，不少Blink（BLACKPINK粉絲名）都十分期待Jennie的新動向。今（31）日傳出Jennie將在6月推出個人專輯，讓粉絲們十分激動。不過，對於個人專輯的消息，所屬經紀公司「ODD ATELIER」則低調表示：「尚未確定。」

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▲韓國媒體爆料Jennie將在6月推出個人專輯。（圖／翻攝自Jennie IG）
▲韓國媒體爆料Jennie將在6月推出個人專輯。（圖／翻攝自Jennie IG）
據《news1》報導，Jennie將於6月推出個人新專輯，目前正在製作階段，同時也有規畫個人回歸後的一系列活動。不過對於此消息「ODD ATELIER」則是低調地回應表示：「目前尚未確定。」

▲Jennie在2018年時通過《美秋里8-1000》，展現與眾不同的綜藝感，與她高冷外表不同的呆萌可愛性格，吸引了許多觀眾，時隔六年她再度回歸綜藝節目掀起不少話題。（圖／tvN）
▲Jennie高冷的外表與軟萌的個性，讓粉絲們都十分喜歡她的「反差萌」。（圖／tvN）
作為BLACKPINK成員，Jennie 2016年隨著團員們一同出道，她在團隊中擔任Rapper及主唱，舞台魅力及個人唱功深獲粉絲們喜愛與肯定。相較於舞台上霸氣十足的Rapper，私底下卻是可愛又黏人的可愛個性，讓粉絲們都十分喜歡她的「反差萌」。

▲BLACKPINK四位成員Rosé（左起）、Lisa、Jisoo、Jennie自行打理個人演藝事業。（圖／Lisa IG）
▲BLACKPINK四位成員合約到期後僅與「YG娛樂」簽下團體合約，並各自開設經紀公司。（圖／Lisa IG）
去年底完成團體續約後，Jennie與媽媽一同創立個人經紀公司「ODD ATELIER」，今年3月時Jennie在IG上曬出一段40秒的影片，畫面是夜空中的月亮，並且搭配Jennie輕柔的嗓音，讓粉絲們都十分期待她的個人專輯。

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