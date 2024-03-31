Jennie傳6月將出個人專輯！進度計畫曝光 公司低調回應：未確定
BLACKPINK成員Jennie去年底與「YG娛樂」簽下團體約後成立個人經紀公司「ODD ATELIER」，不少Blink（BLACKPINK粉絲名）都十分期待Jennie的新動向。今（31）日傳出Jennie將在6月推出個人專輯，讓粉絲們十分激動。不過，對於個人專輯的消息，所屬經紀公司「ODD ATELIER」則低調表示：「尚未確定。」
記者張一笙／綜合報導
據《news1》報導，Jennie將於6月推出個人新專輯，目前正在製作階段，同時也有規畫個人回歸後的一系列活動。不過對於此消息「ODD ATELIER」則是低調地回應表示：「目前尚未確定。」
作為BLACKPINK成員，Jennie 2016年隨著團員們一同出道，她在團隊中擔任Rapper及主唱，舞台魅力及個人唱功深獲粉絲們喜愛與肯定。相較於舞台上霸氣十足的Rapper，私底下卻是可愛又黏人的可愛個性，讓粉絲們都十分喜歡她的「反差萌」。
去年底完成團體續約後，Jennie與媽媽一同創立個人經紀公司「ODD ATELIER」，今年3月時Jennie在IG上曬出一段40秒的影片，畫面是夜空中的月亮，並且搭配Jennie輕柔的嗓音，讓粉絲們都十分期待她的個人專輯。
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