李玉璽入住5000萬豪宅！敞開雙手徵女主人「慢慢尋找」

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李玉璽的粉絲已經連續十年在他的生日舉辦公益慶生會，李玉璽說：「粉絲曾在一次訪問中聽見我想和大家一起做公益，於是在某次生日一起去淨灘後，就成了每年和粉絲們慶生的方式，我很喜歡這樣的活動，做好事的同時也能和大家相處互動！」他這次也準備了參與節目《全民星運動會》的戰袍，還有專輯的紀念服與棒球開球的衣服，是自己想要當蒐藏的物品。
李玉璽笑喊自己是生活小白，最近在認識「洗滌標」，深怕哪件衣服只能乾洗，或是要放洗衣袋，或是不能烘乾而把衣服弄壞了，他甚至連使用洗碗機也研究很久，「很多東西都不懂還在學，因為開始接觸了解家電傢俱，最近還被朋友開玩笑，李玉璽從談論精品潮牌，現在開始分享哪一款電子衣櫥好用。」
李玉璽還說這是他第一次走進大型家具賣場，只為了買掃把和畚箕，「現在家裡還有很多家具還在感覺中，目前客廳茶几是用紙箱暫代，家中甚至連垃圾桶和洗衣籃都還沒有，有時候連到垃圾上上下下要1個小時。」被問那垃圾要放哪？他說：「想要讓家裡陳設風格一樣，所以還在找尋合適的垃圾桶，洗衣籃也是先用搬家紙箱暫代！」
他有發現穿了十多年的外套，跟爸媽分享這是自己從高中穿到現在的羽絨衣，又翻到一件西裝，居然是爸爸四十多年前的西裝，「我爸媽對我很好，之前住家裡，我的衣帽間比他們大。」至於生日怎麼過，李玉璽說前幾天有先跟家人吃飯，生日通常都簡單過，因疫情前自己有先在外住房子，家人已經習慣他住在外，只是不習慣自己可以處理這麼多家務的事情。
談到生日願望，李玉璽許願能讓更多人看到他不同面向的工作機會，未來將推出的音樂作品讓更多人喜歡，在戲劇上則有不同角色可以嘗試。對於近期演出舞台劇《婚內失戀》李玉璽直呼：「走位比想像中要複雜許多，節奏也需要的更精準，發現真的並不容易，不過同時也覺得很有趣。」
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