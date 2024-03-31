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李玉璽入住5000萬豪宅！敞開雙手徵女主人「慢慢尋找」

▲李玉璽入住新房1個月，單身的他笑說慢慢找女主人。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲李玉璽入住新房1個月，單身的他笑說慢慢找女主人。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者羅凌筠／台北報導

李玉璽選在今（31）日31歲生日舉辦《十年玉見你！璽樂在一起》二手拍賣會，分享搬新家的喜訊，李玉璽兩年前買預售屋，近期終於裝潢完畢，裝潢費7位數，搬到新店約1個多月，權狀50多坪，算算現在市值已經5000萬，被問到買了之後是否漲幅可觀？李玉璽對鏡頭可愛比出大拇指，對價格非常滿意，而問到豪宅有沒有女主人？他雙手一攤：「慢慢尋找。」

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▲李玉璽辦二手拍賣會吸引逾百名粉絲擠爆會場。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲李玉璽辦二手拍賣會吸引逾百名粉絲擠爆會場。（圖／記者吳翊緁攝影）
剛搬進新家的他，提到自己在裝潢上許多規劃設計都自己來，「以前租房時期對於生活上都很隨意，現在住進自己買的房子一邊住一邊培養新的習慣，雖然仍處於需要用到什麼才發現還沒買的狀態，但整體過程相當有趣。」李玉璽回顧了30歲這年做了許多演藝生涯沒從事過的工作，舉凡錄製整季實境節目、參與時裝週、走秀與近期演出舞台劇《婚內失戀》都是養分與學習，感恩有這樣機會。

▲李玉璽晉升有車、有房的單身貴族。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲李玉璽晉升有車、有房的單身貴族。（圖／記者吳翊緁攝影）
李玉璽的粉絲已經連續十年在他的生日舉辦公益慶生會，李玉璽說：「粉絲曾在一次訪問中聽見我想和大家一起做公益，於是在某次生日一起去淨灘後，就成了每年和粉絲們慶生的方式，我很喜歡這樣的活動，做好事的同時也能和大家相處互動！」他這次也準備了參與節目《全民星運動會》的戰袍，還有專輯的紀念服與棒球開球的衣服，是自己想要當蒐藏的物品。

▲李玉璽拍賣衣服、鞋子、帽子等貼身物品。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲李玉璽拍賣衣服、鞋子、帽子等貼身物品。（圖／記者吳翊緁攝影）
李玉璽笑喊自己是生活小白，最近在認識「洗滌標」，深怕哪件衣服只能乾洗，或是要放洗衣袋，或是不能烘乾而把衣服弄壞了，他甚至連使用洗碗機也研究很久，「很多東西都不懂還在學，因為開始接觸了解家電傢俱，最近還被朋友開玩笑，李玉璽從談論精品潮牌，現在開始分享哪一款電子衣櫥好用。」

李玉璽還說這是他第一次走進大型家具賣場，只為了買掃把和畚箕，「現在家裡還有很多家具還在感覺中，目前客廳茶几是用紙箱暫代，家中甚至連垃圾桶和洗衣籃都還沒有，有時候連到垃圾上上下下要1個小時。」被問那垃圾要放哪？他說：「想要讓家裡陳設風格一樣，所以還在找尋合適的垃圾桶，洗衣籃也是先用搬家紙箱暫代！」

他有發現穿了十多年的外套，跟爸媽分享這是自己從高中穿到現在的羽絨衣，又翻到一件西裝，居然是爸爸四十多年前的西裝，「我爸媽對我很好，之前住家裡，我的衣帽間比他們大。」至於生日怎麼過，李玉璽說前幾天有先跟家人吃飯，生日通常都簡單過，因疫情前自己有先在外住房子，家人已經習慣他住在外，只是不習慣自己可以處理這麼多家務的事情。

談到生日願望，李玉璽許願能讓更多人看到他不同面向的工作機會，未來將推出的音樂作品讓更多人喜歡，在戲劇上則有不同角色可以嘗試。對於近期演出舞台劇《婚內失戀》李玉璽直呼：「走位比想像中要複雜許多，節奏也需要的更精準，發現真的並不容易，不過同時也覺得很有趣。」

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