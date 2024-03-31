獨／社工罹癌早逝！死前捐視網膜　8歲兒撿骨哭：爸爸身體不見了

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阿正和妻子高中讀同所學校，但當時無交集，後續偶然機會下重逢結婚，並育有一子一女（小二8歲、小五11歲）眾人和與阿正已退休的罹癌母親租屋居住，省吃儉用度日，不過民國109年，阿正腰背酸痛不已，就醫後確定是「脊柱腫瘤」，於是展開一系列開刀、化療、住院等療程。
由於阿正罹癌的母親同時也在做相關療程，家庭陷入經濟困牢。醫院社工主動瞭解後，阿正夫妻才表示，經過3年多的療程後，積蓄已經所剩無幾，可能籌不出喪葬費，此時社工才將慈善組織「善願愛心協會」可提供全套免費殮葬服務訊息告知，阿正也立刻拜託社工轉介。
再經過討論後，阿正生前最後一刻，決定捐贈眼角膜給有需要的人，而妻子百般不捨，在丈夫火化後，擷取一公分遺骨鑲入手鍊戴在手上，希望雙方可以惦念到永久。
郭志祥指出，善願愛心協會辦理公益頭七法會後，阿正11歲女兒晚上夢到爸爸很開心地展示他買的鋼鐵人面具，阿正妻子則說，「這是他生前最喜歡，卻因太貴始終沒買的禮物，或許是協會提供免費殯葬，他才如願以償。」
更令人不捨的是，阿正妻子帶8歲兒子撿骨時，兒子童言童語哭著問「爸爸身體跟肉怎麼都不見了啦？」惹的當場志工一陣鼻酸，妻子更是淚水全面潰堤，阿正妻子事後說到，全家最大的希望就是能擁有一部小車，阿正會開車進行一次環島之旅，但隨著丈夫離世，希望也成了絕望。
郭志祥讚嘆，這位社工督導阿正長期為弱勢奉獻努力付出，堪稱是一位「社福英雄」，就像是「陽光下的向日葵」，內心堅定信念不怕困難，不論狂風暴雨仍然勇往直前，而且不離不棄、保持著陽光般的溫暖。而善願愛心協會會17位志工，最後也共同集資新台幣5萬元慰問金致贈給阿正妻子，希望多少幫忙度過難關。