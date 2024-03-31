TWICE子瑜沒摀嘴「打超大哈欠」！超療癒畫面萌暈3.8萬人：好可愛
韓國女團TWICE的台灣成員周子瑜，出道後在台灣、韓國兩地都擁有極高人氣，出眾的氣質臉蛋更讓她榮獲2019年全球百大美女冠軍。不過，近期才結束TWICE巡迴演唱會的周子瑜，工作行程依舊繁忙，昨（30）日更準備飛往泰國曼谷出席品牌活動，沒想到卻意外被粉絲捕捉到打哈欠的模樣，可愛的畫面瞬間湧入3.8萬人次觀看。
記者詹鎰睿／綜合報導
周子瑜昨日現身韓國仁川機場，在工作人員的保護下慢慢走入機場，只見她打扮輕鬆，穿著黑色的短版外套，搭配一件過膝長裙，與一雙白色休閒鞋，親切地和粉絲們微笑打招呼，過程中不失優雅與仙氣，給人滿滿的療癒感。
怎料，似乎是太過忙碌或是沒睡好，在準備出關時，周子瑜直接打了一個超大的哈欠，而且完全沒有摀嘴，整個過程都被拍了下來，在社群平台X造成瘋傳後，立刻吸引3.8萬人次觀看，大家都被周子瑜自然的舉動徹底暈船。
不過慶幸的是，周子瑜睽違多日，終於有個人的活動，不僅單獨登上日本版雜誌《Harper's BAZAAR》內頁，還順利和韓國時尚品牌ZOOC續約，還成為美國知名護膚品牌美妝大使，也讓粉絲們相當期待，周子瑜接下來的發展。
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