蕭敬騰迎37歲生日！愛妻Summer罕見放閃 她私下愛稱曝光
37歲「金曲歌王」蕭敬騰去年10月娶回愛情長跑多年的經紀人Summer，自從認愛後，兩人愛的高調，昨（30）日是蕭敬騰婚後的第一個生日，愛妻Summer在社群媒體發文，還貼出蕭敬騰拆禮物的照片，蕭敬騰看到則是甜蜜的回太太「愛寶」，超閃愛稱立即閃瞎粉絲的眼睛。
記者吳雨婕／綜合報導
Summer於30日凌晨在小紅書貼出老公蕭敬騰正在拆禮物的照片，照片中，穿著白色上衣，正在拆著籃球卡，臉上的笑意根本藏不住，Summer在貼文中寫道：「蕭先生生日快樂，願你平安健康，願你天天開心，願你發光發熱，願你生日快樂。」文末俏皮表示「大人也要玩玩具。」展現夫妻倆的童心。
蕭敬騰看到後，在該貼文底下回覆「愛寶」，以及愛心符號，甜蜜之情溢於言表，讓粉絲看到後紛紛表示「好幸福！」事實上，蕭敬騰認愛後，時常在社群媒體上放閃，給足Summer安全感，不僅公開提到，這一生中做過2個重要的決定，都是與愛妻有關，一是跟Summer簽約，另一個則是向Summer求婚，今年2月時還帶著Summer與朋友們花百萬去日本火車之旅。
此外，蕭敬騰近日都忙於將在4月開演的音樂劇《胭脂扣》，正在密集排練中，除了音樂劇外，許多歌迷一直期待能有新的演唱會，蕭敬騰在日前也承諾今年一定會有新的巡演，要大家拭目以待。
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