韓5家醫院全喊沒病床！2歲女童跌入水溝 來不及動刀就離世
韓國醫療量能不足的情況，引發政府強硬推動醫界擴招改革，甚至爆發住院醫師集體罷工，連各大醫學院教授也紛紛辭職聲援。本月30日韓國忠清北道一名2歲9個月大的女童因不慎跌落水溝，送醫救治後卻因大醫院沒有病床可以動手術，因此不幸身亡。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》、《KBS》報導，忠清北道報恩郡報恩邑消防單位30日接獲通報，一名年僅2歲9個月大的女童在當天下午不小心跌落水溝，消防單位於下午4點半左右接獲報案電話，急救人員趕到現場後發現女童已因溺水心跳驟停，便立刻將其送往當地醫院。
在下午6點左右，接受CPR急救與藥物治療該名女童恢復脈搏，但院方仍認為須將其轉至大型醫院進行緊急手術，因此向忠清北道、忠清南道與首都圈的6家上級綜合醫院提出轉院要求，然而其中5家大型醫院都以「沒有空床位可以接受小兒重症病患」為由拒絕。
當晚7點左右，女童再度陷入心跳驟停狀態，一直到7時25分，某家大學附設醫院才同意讓女童轉院，但還來不及進行手術，女童便於晚間7時40分左右被宣告死亡。
報導稱，女童發生意外的水溝就在住家附近，大約一公尺長，韓國警方已介入此事，針對急救到轉院過程進行詳細調查。