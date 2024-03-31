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為國會改革槓上！柯建銘批「危險領導人物」　傅崐萁嗆：國會之恥

▲國民黨團總召傅崐萁嗆柯建銘是國會之恥。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
▲國民黨團總召傅崐萁嗆柯建銘是國會之恥。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

記者林怡昕／台北報導

藍綠各自推出「國會改革」法案，朝野掀起一波攻防大戰，民進黨立法院黨團總召柯建銘批評，藍營版本是「無限擴權、毀憲亂政」，更痛罵國民黨立院黨團總召傅崐萁是危險的領導人物。對此，傅崐萁今（31）日回應，柯建銘將國道6號、環島高鐵、花東快等基礎建設帶入惡意政治攻防，未盡民代監督興利之責，是國家之恥，更是國會之恥。

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傅崐萁表示，民進黨2020年選舉還有800多萬票，2024年僅剩500多萬票，跳崖似的崩跌都是柯建銘造成的，要不是柯橫行霸道，押著全體民進黨立委做出強行進口萊豬、疫苗無法進口且採購案，還封存30年等倒行逆施的決議，無視林淑芬等人體恤基層百姓，不願屈服竟遭黨紀處分？民進黨總統當選人賴清德也不會只有4成基本盤得票數。

傅崐萁說，國民黨早在1月中旬就針對國會改革提出具體方案，獲得國人高度共識與支持，民進黨直到3月底月才匆匆提黨版，期間還不斷運用話術及網軍側翼攻擊在野黨，誣指終結國會亂象是違憲，不讓陽光照進立法院。國會改革五法是2016年民進黨自己提出的競選承諾，但過去8年一事無成，麻木不仁的政府不僅是忘記初衷的巨嬰，更是腐敗的怪獸。

傅崐萁表示，民進黨反對環島高鐵、國道6號及花東快等基礎建設的心態，更令人匪夷所思。交通平權安全無價，「全台3小時，1日生活圈」是2300萬人引頸期盼的夢想，也是喜愛台灣旅遊的全世界朋友所需要的交通觀光設施，就像當年若沒有十大建設、哪來今日台灣經濟繁榮。

傅崐萁指出，柯建銘惡意地將民進黨帶入政治攻防，視人民生命財產於無物，醜化污衊基礎建設，以為交通建設只限單一縣市人民使用。台灣是已開發國家，基本的環島1日生活圈基礎建設都沒有，這是國家之恥更是國會之恥。柯建銘絲毫未能體恤民情，這樣的人擔任執政黨總召，民進黨沒有人才了嗎？找不到有符合民意的可用之人嗎?

傅崐萁表示，民進黨與民意完全脫節，終究會走入歷史灰燼。他呼籲柯建銘回頭是岸，以民為先、以蒼生為念，多想想最後4年任期能為台灣人民做些什麼，不要再浪費時間於無謂的口舌之爭。

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