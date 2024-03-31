收購紅麴前還是外行！小林製藥掀食安風暴 稱：對方沒說有風險
小林製藥紅麴風暴延燒，日本厚生勞動省聲稱，在小林製藥紅麴保健品中，驗出毒性頗高的軟毛青黴（Puberulic acid），雖然目前尚未證實因果關係，但在日本國內外已經傳出疑似死亡案例有5人，住院病患有114人。小林製藥在記者會上坦承，2016年併購紅麴事業體之前，對相關製造完全0經驗，當時因為對方技術人員一同入職，才覺得沒有問題。
國際中心徐筱晴／綜合報導
小林製藥過去推出過許多滿足消費者隱性需求的個性化商品，包含退熱貼、芳香除臭劑、消炎止痛藥等，在海外市場備受專注。小林製藥在2016年時，從郡是（GUNZE）收購了紅麹業務，開始作為上色和添加風味的原料向食品廠商等供貨。2021年推出了宣稱可降低膽固醇、含有紅麴成分的保健食品。但近來卻傳出，有民眾疑似因為長期服用該保健品，因此出現腎臟疾病甚至死亡的案例。
根據《產經新聞》報導， 小林製藥29日召開記者會，在大阪市召開記者會，對公司的紅麴保健品引起食安風暴，向外界致歉。整場記者會長達4小時半，記者會一開始，社長小林章浩率一眾幹部向大眾鞠躬致歉。
小林製藥在記者會上表示，該公司2016年向郡是併購紅麴事業體，此後才開始進行紅麴製造，在此之前毫無經驗。
由於當時包括社長小林章浩在內，公司內大部分的高層對於紅麴製造可以說是外行人，這也遭到質疑難道沒有想過會有風險。對此，小林章浩則稱，「當時郡是的技術人員也有一同入職，針對這點我認為沒有問題。」
小林製藥表示，郡是發展紅麴技術有一段時間，因此認為技術已經成熟，可以透過文書方式留存繼承。不過針對紅麴製造程序是否原本就存在問題時則稱，「這並非我們能夠評價回應的。」同時也強調，在讓渡紅麴事業體時，對方並未照告知紅麴有造成健康危害的風險。