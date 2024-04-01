4月牌照稅！7-11、全家、行動支付最高回饋7%　Tesla、Gogoro免繳

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113（2024）年度使用牌照稅4月1日起開徵，繳費期限至4月30日為止。若逾期繳納，每超過3天要加徵1%滯納金，最高加徵至10%；超過30天未繳納，稽徵機關會移送法務部行政執行分署強制執行。
如以排氣量2000c.c.汽車牌照稅1萬1230元計算，逾期30天都沒繳除了會被送強制執行外，滯納金累計恐超過6000元。
📌牌照稅有哪些繳費管道？
▶線上查繳稅款
登入「地方稅網路申報作業入口網」（https://net.tax.nat.gov.tw），利用自然人/工商/金融憑證、已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證（TW FidO）、或車牌號碼及身分證字號/統一編號，直接線上查繳稅款。
▶金融機構、超商繳費
可持持繳款書至代收稅款金融機構（郵局不代收）以現金或票據繳納，稅額在新臺幣3萬元以下者，可至統一、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納。
▶ATM繳費
也可以透過自動櫃員機（ATM）、信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶及電子支付帳戶等方式進行繳稅。
▶掃QR-Code繳費
可使用行動裝置掃描繳款書上QR-Code行動條碼，連結至網路繳稅服務網站（https://paytax.nat.gov.tw），或透過開辦行動支付工具繳稅服務業者之APP進行繳稅。
📌牌照稅超商、行動支付繳稅優惠整理
▶停車大聲公APP
使用永豐大戶卡繳費，最高享7%回饋。不過，牌照稅可繳納縣市只限台北市，且限1萬元以內，因此超過 2000c.c. 的車輛不適用喔。
▶悠遊付
使用悠遊付APP內建的生活繳費，進行地方稅中的牌照稅繳費，就可以享有 2% 回饋，每戶上限150元。1800c.c.的車主可以拿滿 2% 回饋，但要留意活動有總額限制，其中早鳥活動已在3月25額滿。
另有繳牌照稅累計滿1萬元且 消費扣款累計滿1000元，贈總價值500元現金回饋券，限量1000名。使用玉山或台新信用卡，最高可以享有 2.2% 的回饋。
▶全支付
只要使用全支付「線上繳費功能」繳18縣市地方稅單筆不限金額，筆筆享全點5%回饋，每一全支付帳戶最高可得100點。不過活動已在3月28日20十47分額滿。
▶7-11
第一銀行 iCash 聯名卡推出的嚴選通路5%回饋，把 iCash 2.0 的自動加值納入回饋之中，只要在活動期間完成登錄後，當月第一銀行 iCash 聯名卡累積消費滿3500元以上，當月於 iCash 2.0 自動加值享5%刷卡金，回饋上限每期帳單 250元。
中信統一企業認同卡，不需要是員工就可申請，但辦卡前要申請OPEN POINT會員，其中在 iCash 2.0 自動加值或 OPEN 錢包消費提供 3% 回饋，不過要達到當月消費滿3000元的門檻才可獲得，而回饋上限是300點。
▶全家
全家除了使用信用卡繳牌照稅外，目前唯一支援的行動支付就是全家自家出的 FamiPay 或最新推出的全盈+Pay，可綁定台新/玉山/國泰世華/中信/台北富邦/聯邦/永豐/新光等8家銀行信用卡。
不過， FamiPay 從 2023年的11月起，限制單筆的金額必須小於 1000元，所以只適合拿來繳 150~ 250c.c.重機的 800元牌照稅，其他更高排氣量的因為會超過限制，所以並不適合使用 FamiPay 繳交。
📌有不用繳牌照稅的車輛嗎？
有喔！雖然人比人會氣死人，但這世界難以全面公平。全台有超過823萬輛汽機車的車主要繳牌照稅，但目前各地方政府均對電動車免徵牌照稅至2025年12月31日止，也就是說Tesla、Gogoro等純靠電力行駛的電動車不用繳牌照稅，截至今年2月底，全國電動汽車共約5.9萬輛，免徵金額約16.9億元，相較2023年成長3%。