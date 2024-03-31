韓韶禧經紀公司苦勸！她刪除妮可基嫚哏圖 自走砲性格又登熱搜
韓國女星韓韶禧和柳俊烈3月15日傳出熱戀共遊夏威夷，引發柳俊烈的前女友惠利不滿，在IG發布「真有趣」3個字，讓人聯想到「換乘戀愛」，歷經兩個禮拜風波的延燒，擋不住輿論壓力，韓韶禧昨日正式宣布分手，還在部落格上傳了妮可基嫚離婚時手舞足蹈的開心照片，透露甩掉渣男的心境，招致負面評論，經過公司不斷勸說，她今（31）日終於刪除該照片，消息再度登上新聞熱搜，網友也很心疼其經紀公司，認為韓韶禧不受控、隨意發表意見的行為，應該讓同事很苦惱。
記者江芷稜／綜合報導
天蠍座的韓韶禧愛恨分明，過去被形容長得像宋慧喬，一度在網路上憤怒飆粗口懟網友，沒想到後來又告白前輩宋慧喬，經常在IG向對方撒嬌，反覆行為讓人難以捉摸，這次認愛柳俊烈，只因為惠利寫了「真有趣」3個字，她不滿被影射，就曬出小狗拿刀的恐怖照片，駁斥無縫接軌一事，對於比她更早出道的惠利似乎不太禮貌。
在惠利道歉之後，柳俊烈保持沉默不願回應，想讓風波趨於平息，韓韶禧不受控制地發表長文述說心境，把柳俊烈、惠利、網友全都罵了一輪，再度反問惠利「請問哪裡有趣了？」強勢態度讓外界驚訝，她宣告分手後在部落格痛斥男方認為只要拖過一段時間，大家就會遺忘，不滿男友的逃避心態，讓她感覺很鬱悶，似乎不想讓事件落幕，經過幾番折騰後，韓韶禧的粉絲瘋狂脫粉，IG人數狂掉，廣告代言也被宣告不再續約。
韓韶禧在個人部落格上傳「妮可基嫚離婚哏圖」，還回覆網友留言，責備柳俊烈的不表態，讓網友們觀感更差，一度還傳出她向柳俊烈道歉的烏龍消息，經過經紀公司苦勸後，她終於刪除這則哏圖，不過自走砲的性格下一步還會有什麼反應，令網友很好奇，多數人都認為她應該適可而止，讓整起事件畫下停損點，別讓經紀公司疲於奔命，去回應她反覆發表又刪除的文章。
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