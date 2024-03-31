國會改革朝野攻防 吳思瑤憂立院成太上國會、憲政怪獸
立法院新會期展開，朝野政黨針對國會改革交鋒，包括國會調查權、藐視國會罪與總統國情報告「即問即答」等引發爭議，對此民進黨於上周也提出民進黨版國會改革法案。黨團幹部吳思瑤今（31）日批評，國民黨修法版本不只是國會擴權更是權力報復，總統選不贏就用國會多數想方設法凌駕《憲法》，如果藍白版本法案通過，未來立法院將成太上國會、憲政怪獸，民進黨將全力反制。
記者陳威叡／台北報導
對於國會改革修法引發交鋒，對此吳思瑤表示，國民黨的修法版本是反《憲法》、反民主、反進步、反改革，不只是國會擴權，更是權力報復，總統選不贏就操控國會多數，想方設法要凌駕《憲法》，如果由國民黨和民眾黨的法案版本通過，未來立法院就是太上國會、憲政怪獸，足以取代行政權，超越司法權與監察權，更可以把民選總統隨叫隨到即問即答，不止對憲政機關的權力運作造成傷害，對人權更是嚴重的威脅。
吳思瑤表示，依照藍白國會調查權設計，未來國會不但可以傳喚官員，也可以傳喚私人企業，乃至於平民百姓無一倖免；如果被傳喚不出席，就會被冠上藐視國會的罪名，不只是行政部門，一般民眾也可能吃上藐視國會罪，少則被罰30萬元，多則被關3年。
吳思瑤表示，藍白兩黨法案違反《憲法》與人權，民進黨團未來將會全力反制，透過政策論述讓公民一起監督，如果強行通過，民進黨也將聲請憲法法庭的大法官釋憲，同時時做緊急處分，最後喊話藍白自制，不要擴大自己的權限。