婁峻碩開唱「勾出超帥警察哥哥」！粉絲全瘋了：馬上去犯罪
歌手婁峻碩近來推出新專輯《RISE》，他以帥氣外表、親和形象收服許多粉絲，一推出新專輯隨即就被搶購一空。其實婁峻碩家中排行第二，還有一個哥哥與妹妹，近來他出席活動時，剛好警察哥哥就在轄區內，因此笑說要去臨檢，帥氣外貌立刻引起粉絲暴動，還有粉絲直呼要去犯罪。
記者吳雨婕／綜合報導
婁峻碩的哥哥是警察，時常在Threads上分享生活照，有時會放上穿著制服的照片，有時候則是私服照、運動照等，婁峻碩過去就曾曝光與哥哥的合照，還提到哥哥喜歡健身，所以兩人時常一起上健身房，兄弟倆關係極好。
婁峻碩哥哥得知弟弟剛好要到轄區表演，立刻上傳穿著制服的自拍照，照片中他戴著眼鏡喝著飲料，一派悠閒的模樣，開玩笑的說：「弟弟來轄區表演，待會我去臨檢。」婁峻碩看到後，留言回應：「最好等我演完再來。」還附上一個怒氣符號，有趣的鬥嘴模樣，展現與哥哥間的好情誼，粉絲看到後紛紛留言：「銬我，拜託」、「你在哪個轄區，我馬上去犯罪」、「不可能這麼帥吧」。
婁峻碩現在為「五堅情」與饒舌團體「CHING G SQUAD」的成員，一直都以陽光形象為人所知，日前跟愛情長跑多年的焦凡凡求婚成功，現在已經升格為「準人夫」，不過對於婚禮相關細節都還在討論中。
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