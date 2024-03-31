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戴資穎退役倒數！想像告別選手後的生活　若當媽最少生「2胎」

▲戴資穎本人表示若未來要生孩子，可能會生「2個」，感覺起來會比較熱鬧。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎本人表示若未來要生孩子，可能會生「2個」，感覺起來會比較熱鬧。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

29歲的台灣羽球名將戴資穎已經來到自己球員生涯的尾聲，她早先已經表示過將會在巴黎奧運後高掛球拍。那麼戴資穎的退休生活會是什麼樣子呢？小戴本人坦言還沒有想過這個概念，不過她表示若未來要生孩子，可能會至少會生2個。

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談到台灣羽球界指標性人物，戴資穎絕對是許多人的首選，從小就開始為台灣征戰國際賽場的她，今年終於也要走到生涯的尾聲。戴資穎去年底開始陸續告別各站賽事，而這樣的退役巡演也將在巴黎奧運迎來高潮和謝幕。

戴資穎在羽球場上英姿颯爽，一身俐落的造型相當霸氣，不過她過去在一些球場下的場合，也曾展露過俏皮、可愛的另一面。在2024年結束自己的選手生涯後，或許未來球迷可以更多看到她不同的面貌。

戴資穎說自己目前還沒有想過退役生活會怎麼過，不過今天出席活動時她透露非常喜歡小孩，再加上小時候和姐姐玩在一起的經驗，因此認為要生就至少要生2個。

「應該至少要生2個，但最近又覺得生3個好像更熱鬧。」戴資穎笑說，最近回台灣第一件事就是去和姐姐的小孩玩，捏他們的臉就覺得很療育。

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