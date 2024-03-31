啦啦隊正妹崩壞照流出！場邊「凶狠模樣」全被拍　本尊急喊檢舉

「日版柯震東」山田裕貴閃婚　迎娶乃木坂46前成員西野七瀨

▲飾演日版《那些年，我們一起追的女孩》的山田裕貴無預警宣布婚訊，迎娶日本偶像團體乃木坂46前成員西野七瀨。（圖／NOWnews今日新聞資料照）
▲飾演日版《那些年，我們一起追的女孩》的山田裕貴無預警宣布婚訊，迎娶日本偶像團體乃木坂46前成員西野七瀨。（圖／NOWnews今日新聞資料照）

記者張一笙／綜合報導

九把刀同名半自傳小說《那些年，我們一起追的女孩》改編的青春愛情片，2011年一經播出後橫掃華語圈各大戲院，砍下12億的票房，也翻拍成不同版本的電影，在各個國家上映。山田裕貴因主演日版《那些年》柯震東的角色，累積不少人氣。今（31）日他在官方社群上公布自己與29歲的前乃木坂46成員西野七瀨結婚，並且感謝大家一直以來的支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲西野七瀬與山田裕貴結婚。（圖／翻攝西野七瀬IG）
▲西野七瀬與山田裕貴結婚。（圖／翻攝西野七瀬IG）
33歲的山田裕貴2011年出道，跟《那些年，我們一起追的女孩》同年，出演過不少電視劇及電影，演技十分精湛，2018年接下日版《那些年》男主角，憑藉著跟齋藤飛鳥2人搭檔演出，斬獲日本票房2.6億日圓（約5300萬元新台幣）。

不過山田裕貴並沒有和同劇的齋藤飛鳥擦出愛的火花，反而是在2021年NHK的短劇《LIFE！》中，與齋藤飛鳥所屬團體乃木坂46的前同事西野七瀨相識，隨後展開戀情並交往至今。

▲山田裕貴於社群平台上宣布與西野七瀨結婚的喜訊。（圖／翻攝自山田裕貴X）
▲山田裕貴於社群平台上宣布與西野七瀨結婚的喜訊。（圖／翻攝自山田裕貴X）
去年5月，山田裕貴與西野七瀨被拍到2人一起在男方家中幫女方慶祝生日的照片，雙方所屬經紀公司均未正面回應2人戀情，如今看來2人交往過程中一直十分低調。

2人發布的結婚聲明寫著：「我們都在人生修行的道路上，非常看重心靈與靈魂。2人的嗜好包括打電動、看電影、去旅行還有親近動物，並希望這些日常的點點滴滴能化成工作動力，為各位（粉絲）獻上精采的作品，與大家一起走在對大家來說，都感到幸福的世界裡。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

永野芽郁眼淚流不停！嚇傻山田裕貴　原因竟是「瘋狂喝開水」導致

「日版柯震東」山田裕貴爆祕戀！甜蜜同居西野七瀨全被拍

山田裕貴、間宮祥太朗為當《巨星》！一起給出「第1次珍貴體驗」

孫藝真結婚2周年發糖了！曬「玄彬甜蜜婚紗照」　狂吸76萬人朝聖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞