「日版柯震東」山田裕貴閃婚 迎娶乃木坂46前成員西野七瀨
九把刀同名半自傳小說《那些年，我們一起追的女孩》改編的青春愛情片，2011年一經播出後橫掃華語圈各大戲院，砍下12億的票房，也翻拍成不同版本的電影，在各個國家上映。山田裕貴因主演日版《那些年》柯震東的角色，累積不少人氣。今（31）日他在官方社群上公布自己與29歲的前乃木坂46成員西野七瀨結婚，並且感謝大家一直以來的支持。
記者張一笙／綜合報導
33歲的山田裕貴2011年出道，跟《那些年，我們一起追的女孩》同年，出演過不少電視劇及電影，演技十分精湛，2018年接下日版《那些年》男主角，憑藉著跟齋藤飛鳥2人搭檔演出，斬獲日本票房2.6億日圓（約5300萬元新台幣）。
不過山田裕貴並沒有和同劇的齋藤飛鳥擦出愛的火花，反而是在2021年NHK的短劇《LIFE！》中，與齋藤飛鳥所屬團體乃木坂46的前同事西野七瀨相識，隨後展開戀情並交往至今。
去年5月，山田裕貴與西野七瀨被拍到2人一起在男方家中幫女方慶祝生日的照片，雙方所屬經紀公司均未正面回應2人戀情，如今看來2人交往過程中一直十分低調。
2人發布的結婚聲明寫著：「我們都在人生修行的道路上，非常看重心靈與靈魂。2人的嗜好包括打電動、看電影、去旅行還有親近動物，並希望這些日常的點點滴滴能化成工作動力，為各位（粉絲）獻上精采的作品，與大家一起走在對大家來說，都感到幸福的世界裡。」
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