川普「沒腦袋當獨裁者」 美前國安顧問波頓：他只在乎利益
曾擔任美國前總統川普任內國安顧問的波頓（John Bolton），日前被問到前老闆川普是否有「獨裁傾向」時，波頓毫不留情地稱川普「沒那個腦袋」，並不具備獨裁者所需的智慧和能力，而在他看來川普其實更像一個房地產開發商，因為對川普來說一切都只是「關乎利益的交易」。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國總統大選今年11月登場，在前總統川普可能回鍋的局勢下，前國安顧問波頓近期接受法媒《費加洛報》訪問時表示，他認為美國總統拜登任內鑄下的大錯，「就是讓川普有機會東山再起、威脅美國」，波頓稱拜登與民主黨宣稱「川普正在破壞美國民主體制」的說法難以說服人，因為那不可能發生。
波頓強調，川普並非凱薩大帝，他曾數度質疑挑戰選舉結果都以失敗告終，因此更不可能破壞憲法明定訂的總統兩任任期限制，至於川普是否像凱薩大帝具有獨裁傾向，波頓也直言川普「根本沒有那個腦袋」、「他是一個天殺的房地產開發商」。
波頓認為，川普的決策方式傾向於突然做出與利益相關的決定，而非常規的政治術語。在他的新作《事發之室－白宮回憶錄》中，他再度批評川普的領導風格，並警告若川普能夠連任將對美國造成更大損害。
波頓此前也提到，川普對北約等美國聯盟的作用缺乏了解，「這些協議對他來說就像是房產交易」，他擔心就連川普自己也不確定要如何因應中國武力犯台，「而這種不確定性是個弱點，可能遭中國利用」。