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電價4/1上漲！5大節能補助優惠怎麼拿？最高金額竟有500萬

▲經濟部祭出5大補助計畫，其中包括住宅家電、燃氣節能器具汰舊換新。（圖／Pixabay）
▲經濟部祭出5大補助計畫，其中包括住宅家電、燃氣節能器具汰舊換新。（圖／Pixabay）

記者鄭妤安/台北報導

新電價4月1日起上路，民生用電及產業用電全面調漲，平均上漲11%。電費增加，各大住宅、商業服務業等補助也千萬不要錯過，《NOWnews今日新聞》盤點5大節能補助，與自身相關的權益千萬別錯過！

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住宅家電汰舊換新節能補助減徵貨物稅+減徵貨物稅　最高可拿5000元優惠

經濟部自去（2023）年起推動全國性「住宅家電汰舊換新節能補助」，凡新購入一級能效冷氣機、電冰箱，並配合回收舊機者，每台家電可申請3000元補助，補助活動期間已延長至今年12月31日止，還可向財政部申請退還減徵貨物稅，最高退稅可達2000元，兩者合計可獲得5000元節能補貼。

汰舊燃氣節能器具　每戶最高享5000元優惠

政府從今年起，補助民眾自今年1月1日至4月30日購置的1、2級能效燃氣器具，每戶最高可享5000元優惠，應於2024年5月15日前，填妥申請表並檢附身分證件、存摺、電費單及購買證明，以網路或郵寄方式完成申辦。

商業服務業節能設備汰換　業者最高可以申請50萬元補助

經濟部針對商業服務業「節能設備汰換」補助品項除了包括照明燈具、空調、瓦斯爐（燃氣台爐）、電冰箱及冷凍櫃（箱），還有旅宿業常用的大型空氣源式熱泵熱水器等設備，原則補助購置金額50%，每一業者最高可以申請50萬元的補助，每種品項另設有補助上限，例如冷凍櫃每台上限8000元、瓦斯爐每具2000元，詳細規定可至計畫網站查詢。

系統節能專案　補助上限500萬

經濟部表示，營業場域較大節能設備較多元的業者，可選擇「系統節能專案補助」，原補助對象的契約用電容量須達100瓩以上，今年度放寬申請企業得以數改善地點的電號合併計算，並結合能源技術服務業者，導入能源監管系統及系統化改善能源耗損，確實完成改善前後基準線量測，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達10%以上，系統節能專案原則補助執行總經費三分之一，補助上限500萬元。

商業服務業智慧減碳補助　最高可拿150萬

經濟部商業發展署持續辦理「商業服務業智慧減碳補助」，受理時間至今年11月30日或經費用罄之日截止，補助分為「單一」及「整合」服務應用二類。前者補助上限為30萬元，後者則為150萬元。

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