中職大巨蛋首轟出爐！兄弟曾頌恩追平陽春砲 王維中成為紀錄苦主
中職35年例行賽中信兄弟今（31）日在大巨蛋對戰味全龍，面對味全先發王維中，兄弟打線前四局被壓制，但五局上靠著曾頌恩擊出陽春砲，幫助兄弟追成1：1平手，這是中職在大巨蛋的歷史首轟，王維中也成為紀錄苦主。
記者路皓惟/台北報導
龍隊先發王維中在二局上被曾頌恩敲二壘安打後，但他隨即三振岳東華化解得點圈危機。二局下，氣勢轉移到味全龍，郭嚴文從猛登手中擊出內野安打，接著劉時豪補上安打，形成一、二壘有人，陳品捷再揮出中間方向安打，帶有1分打點，幫助味全龍1：0領先中信兄弟。
五局上，兄弟該局首名打者曾頌恩，瞄準王維中失投球，一棒扛出左外野全壘打牆外，擊出中職在大巨蛋的首轟，曾頌恩這發陽春砲不僅歷史留名，也幫助中信兄弟扳平戰局，追成1：1平手。
要在大巨蛋打出全壘打沒有那麼容易，過去在大巨蛋一共舉行過15場正式比賽，包括去（2023）年年底舉辦的13場第三十屆亞洲棒球錦標賽，和今年年初的2場讀賣巨人來台交流賽 ，僅亞錦賽南韓隊第四棒金凡錫開轟，當時他從日本隊片山樂生手中轟出全壘打；若非正式賽也算進去，效力亞利桑納響尾蛇的旅美好手陳聖平也轟過。
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