中職龍象大戰／台北大巨蛋又漏水！天花板狂滴畫面曝 遠雄回應了
2024中華職棒開幕戰昨（30）登場，今（31）在台北大巨蛋舉行「龍象大戰」，由中信兄弟隊上味全龍，因受到鋒面通過影響，氣象署針對雙北等7縣市發布大雨特報，大巨蛋外下雷雨，未料球場內也「下小雨」，天花板狂滴水影片被直播流出，尤其月初讀賣巨人隊交流賽才漏水，今又漏水，被球迷罵翻。對此，台北大巨蛋BOT案履約廠商遠雄集團回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在PTT上發文，爆掛「大巨蛋又漏水了」，貼出球迷今天在台北大巨蛋直播的連結，指出看畫面超級像是天花板，也不像是什麼水管破裂，質疑「才剛新蓋的，連個大雨都撐不住，這到底什麼品質？」
影片中可見，上頭的天花板不斷滴水，小朋友與家長只好看著看球，地板也全是水漬，直播網友說：「真的是從天花板漏下來的喔，沒有造謠。」畫面曝光讓網友罵翻，痛批「怎麼一直漏啊」、「爛透了」。
對此，遠雄集團副總經理楊舜欽說明，經初步檢修，為屋頂天溝管線轉折接縫，因為下雨溢水，管線固有縫隙為伸縮縫，在設計上轉接角度不良，所以造成反饋溢水。
楊舜欽表示，一般建物是在拿到使照三個月到半年檢修後點交，但巨蛋體育館在拿到使照後，即面臨大量體使用。我們了解作為場地方，仍有缺失，深感歉意，針對受影響的球迷約數十位，立即協助升等更換座位，絕不影響球迷觀賽體驗，同時會盡力調整，持續升級。