葉保弟灰姑娘般的棒球生涯！一路拚進中職　又因「一粒」熱舞爆紅

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葉保弟的棒球路 比別人還辛苦
25歲的葉保弟，是新北市出身，從小學五年級打棒球，畢業於新埔國小，國中受到梁如豪教練教導，就讀新泰國中，高中來到陽明高中，從來沒有當過國手，自己也在高中畢業後到義守大學就讀。
葉保弟透露，「自己身材比較矮小，從小就練外野，但是自己比較矮跟胖，所以比較不受到注意。」
改變他的一通電話 葉保弟從落選變練習生
葉保弟曾投入中職選秀，2022年台鋼雄鷹成立，葉保弟參與測試會通過後，報名7月的季中選秀，可惜最終落選，但他在測試會其實有開轟，也被認為的確很有潛力。
外野、跑壘教練黃甘霖表示，葉保弟其實本來就不錯，但主要是他準備好自己，本來是訓練員，但看他跑壘、打擊等都不錯，就有自主培訓的計畫，再來是擊球，打擊順暢度很好，因此才又認為他可以考慮成為正式選手。
不恥下問！願意改變自己 路易士也看好他
葉保弟會在大家打擊練習完後，自己又留下來練，路易士教練也會幫他指導，但葉保弟心態正確，自己知道出身不是棒球名校，葉保弟會透過自己的數據，去調整自己的動作。
此外，黃甘霖也說，葉保弟的傳球也不錯，另外就是外野的判斷，都有一定的程度，而就他過去帶球員的方式，會去觀察球員的想法，並且因材施教，葉保弟態度、訓練都很認真，因此持續讓自己精進。
本來要去服飾店上班 葉保弟知道成為正式球員激動想哭
葉保弟透露第一次知道練習生的機會，就已經很開心，但本來就想說可能要去服飾店上班，但自己卻想再拚看看。他透露，感謝領隊劉東洋給他機會，當時他在一次抽獎上台，看到自己的名字，成為自主培訓選手，當下太激動「爆哭」，說不出話來。
台鋼雄鷹5月再給他驚喜，母親節前夕，邀請葉保弟媽媽到場，並且把正式球員合約給他，葉保弟忍住不哭，並且說：「看到媽媽哭我也想哭。」
經過熱身賽最後試煉，他終於可以成為一位職棒球員，並且幫球隊打下二軍總冠軍、冬季聯盟冠軍，甚至被登錄在正式名單。
膽大心細 葉保弟把「洪總」座右銘寫在棒上
葉保弟透露，自己有「棒球潔癖」，到球場一定要把手套、打擊手套，護具依照順序排好，並且連球棒擺放位置也要整齊，他笑說：「算是有潔癖」，也可能是迷信，不過卻符合他「保勝大弟」的綽號。
葉保弟之前當訓練員時，認識的學長，幫他特別設計綠色護具，還有「護踝」軟墊，葉保弟不但有了上場機會，還有了「贊助」。而葉保弟也把洪總名言「膽大心細」寫在球棒上，銘記洪總訓示。
意外因應援曲爆紅！感謝「一粒」熱舞帶動熱潮
葉保弟說，自己很驚訝應援曲會爆紅，當初一開始應援團幫他製作，他還有點「不是很愛」，但用國樂的方式，加上嗩吶等演奏，搭配啦啦隊「一粒」的熱舞詮釋，口號「保勝大弟」，也十分到位，球迷一開始反應不佳，但卻被這樣的「魔性舞蹈」吸引。
葉保弟認為，很意外自己「一夕之間」爆紅，當然也被這些壓力影響，或被球迷用「放大鏡」檢視表現，但自己還是要相信自己，努力拿出表現。
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