台鋼雄鷹隊史首戰開打！中職完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

葉保弟灰姑娘般的棒球生涯！一路拚進中職　又因「一粒」熱舞爆紅

▲中職台鋼雄鷹葉保弟先發七棒，從練習生拚到中職開季。（圖／林柏年攝）
▲中職台鋼雄鷹葉保弟先發七棒，從練習生拚到中職開季。（圖／林柏年攝）

記者吳政紘/新北報導

中職台鋼雄鷹今（31）日原本要在新莊球場遭遇樂天桃猿，也是隊史首戰，不過因為新莊球場大雷雨延賽，外野手葉保弟原本有機會成為今年第一位從練習生打進中職開季先發的球員，不過因為延賽，他的出賽機會，還要再等等，葉保弟因為啦啦隊「一粒」趙宜莉因在球場大跳「葉保弟應援曲」讓他聲名大噪，洗腦的音樂搭配魔性的舞步，吸引不少粉絲爭相模仿，連葉保弟自己也很意外。但葉保弟原本是可能到服飾店上班，放棄棒球夢，有如「灰姑娘」般的傳奇生涯，也很經典。

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葉保弟在中職台鋼雄鷹從練習生拚成自主培訓，因為表現良好，再一口氣升為正式球員，葉保弟透露，自己從未想過會成為職棒球員，還一度因為報名中職選秀落選，考慮去服飾店上班。

葉保弟的棒球路　比別人還辛苦

25歲的葉保弟，是新北市出身，從小學五年級打棒球，畢業於新埔國小，國中受到梁如豪教練教導，就讀新泰國中，高中來到陽明高中，從來沒有當過國手，自己也在高中畢業後到義守大學就讀。

葉保弟透露，「自己身材比較矮小，從小就練外野，但是自己比較矮跟胖，所以比較不受到注意。」

▲台鋼雄鷹外野手葉保弟近期爆紅。（圖／中職提供）
▲台鋼雄鷹外野手葉保弟近期爆紅。（圖／中職提供）
改變他的一通電話　葉保弟從落選變練習生

葉保弟曾投入中職選秀，2022年台鋼雄鷹成立，葉保弟參與測試會通過後，報名7月的季中選秀，可惜最終落選，但他在測試會其實有開轟，也被認為的確很有潛力。

外野、跑壘教練黃甘霖表示，葉保弟其實本來就不錯，但主要是他準備好自己，本來是訓練員，但看他跑壘、打擊等都不錯，就有自主培訓的計畫，再來是擊球，打擊順暢度很好，因此才又認為他可以考慮成為正式選手。

不恥下問！願意改變自己　路易士也看好他

葉保弟會在大家打擊練習完後，自己又留下來練，路易士教練也會幫他指導，但葉保弟心態正確，自己知道出身不是棒球名校，葉保弟會透過自己的數據，去調整自己的動作。

此外，黃甘霖也說，葉保弟的傳球也不錯，另外就是外野的判斷，都有一定的程度，而就他過去帶球員的方式，會去觀察球員的想法，並且因材施教，葉保弟態度、訓練都很認真，因此持續讓自己精進。

▲台鋼雄鷹外野手葉保弟打回隊史首打點（圖／台鋼雄鷹球團提供）
▲台鋼雄鷹外野手葉保弟打回隊史首打點（圖／台鋼雄鷹球團提供）
本來要去服飾店上班　葉保弟知道成為正式球員激動想哭

葉保弟透露第一次知道練習生的機會，就已經很開心，但本來就想說可能要去服飾店上班，但自己卻想再拚看看。他透露，感謝領隊劉東洋給他機會，當時他在一次抽獎上台，看到自己的名字，成為自主培訓選手，當下太激動「爆哭」，說不出話來。

台鋼雄鷹5月再給他驚喜，母親節前夕，邀請葉保弟媽媽到場，並且把正式球員合約給他，葉保弟忍住不哭，並且說：「看到媽媽哭我也想哭。」

經過熱身賽最後試煉，他終於可以成為一位職棒球員，並且幫球隊打下二軍總冠軍、冬季聯盟冠軍，甚至被登錄在正式名單。

膽大心細　葉保弟把「洪總」座右銘寫在棒上

葉保弟透露，自己有「棒球潔癖」，到球場一定要把手套、打擊手套，護具依照順序排好，並且連球棒擺放位置也要整齊，他笑說：「算是有潔癖」，也可能是迷信，不過卻符合他「保勝大弟」的綽號。

葉保弟之前當訓練員時，認識的學長，幫他特別設計綠色護具，還有「護踝」軟墊，葉保弟不但有了上場機會，還有了「贊助」。而葉保弟也把洪總名言「膽大心細」寫在球棒上，銘記洪總訓示。

▲中職台鋼雄鷹葉保弟的球具，由學長為他贊助。（圖／吳政紘攝）
▲中職台鋼雄鷹葉保弟的球具，由學長為他贊助。（圖／吳政紘攝）
▲中職台鋼雄鷹葉保弟的球具，由學長為他贊助。（圖／吳政紘攝）
▲中職台鋼雄鷹葉保弟的球具，由學長為他贊助。（圖／吳政紘攝）
意外因應援曲爆紅！感謝「一粒」熱舞帶動熱潮

葉保弟說，自己很驚訝應援曲會爆紅，當初一開始應援團幫他製作，他還有點「不是很愛」，但用國樂的方式，加上嗩吶等演奏，搭配啦啦隊「一粒」的熱舞詮釋，口號「保勝大弟」，也十分到位，球迷一開始反應不佳，但卻被這樣的「魔性舞蹈」吸引。

葉保弟認為，很意外自己「一夕之間」爆紅，當然也被這些壓力影響，或被球迷用「放大鏡」檢視表現，但自己還是要相信自己，努力拿出表現。

▲一粒洗腦的「葉保弟應援曲」席捲中職。（圖／翻攝一粒IG）
▲一粒洗腦的「葉保弟應援曲」席捲中職。（圖／翻攝一粒IG）
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