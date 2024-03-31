陳美鳳1拍照習慣撞臉王心凌！自豪出道40年「應該不是我像她」
有「台灣最美歐巴桑」封號的67歲女星陳美鳳，保養得宜的外表和身材，被稱讚跟韓國女團成員Lisa激似，日前她的一張宣傳海報亮相，甜美臉蛋又撞臉歌手王心凌，引發網友熱議。今（31）日她出席配音的動畫電影《功夫熊貓4》活動，大方回應撞臉一事，她認為王心凌很可愛，本來就很美，「我出道比較久，應該不是我像她，造型難免一樣，我們都很愛拍左臉，仔細看還是不太一樣，她那麼年輕那麼甜美」，強調自己資歷深又捧了對方，一點都不得罪人。
記者江芷稜／綜合報導
外界好奇她怎麼保養？陳美鳳依舊四兩撥千斤，強調心態最重要，年齡只是個數字，年紀是自己決定的，一直保持開放心態，勇於接受造型師的各種嘗試，給了他們很大空間，才能在演藝圈屹立不搖40幾年，也希望鼓勵熟齡女子勇於做自己、愛自己，只要自己舒服，沒有什麼不可以，這股勇氣與熱情讓她人氣越來越高，臉書順利突破80萬粉絲。
勇於挑戰自己的陳美鳳，最近在動畫電影《功夫熊貓4》獻出配音處女秀，飾演與自己個性差異很大的反派角色「變色龍」，她笑說確定接下這個工作時，好朋友們都很疑惑，藍心湄認為她個性溫和很少罵人，聲音不夠渾厚，沒有讓人害怕的感受，一開始配音頗感壓力，但畢竟是演員出身，只要把自己帶入導演說的情境，自然會產生情緒，試了一兩次後就能完成，至今雖未看到成品，自己也很期待。
陳美鳳透露，揣摩變色龍這個角色時會以身邊好友當範例，如果要有威嚴，就會想到「太后專業戶」陳莎莉，把聲音音調拉高，若需要冷言冷語的諷刺語氣，就想到曹西平罵人醜八怪的樣子，像演戲一樣轉換情緒，跟著導演入戲就對了，她給自己表現打80分，加上劇情、動畫細節都很優秀，相信效果非常好，媒體要她現場來一段配音，陳美鳳突然害羞婉拒，表示變色龍語氣突然要發飆、狂笑，有點「瘋瘋的」，在大家面前表演會不好意思。
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