T1／海神99:92逆轉獵鷹！確定進季後賽　唐維傑砍14分扮板凳暴徒

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唐維傑此役生涯首度得分上雙，攻下14分、4籃板、1助攻、1抄截，含8罰俱中，此外第三節連續兩次反快攻3分打，幫助海神回敬9比0逆轉攻勢，終場前42秒再兩罰俱中，外帶關鍵火鍋，幫助海神鎖定勝局。
先前打控球，今日總教練喬伊斯啟用小陣容，讓唐維傑打3、4號盯防金恩，下半場收到成效，喬伊斯說：「他可以打1號、3、4號，並把握機會，這對球隊季後賽是好消息。」
身為陣中年輕球員，唐維傑表示上場就是要展現拚勁，自己過去也打3、4號，並在加盟海神後持續學習控球，「一直以來我都持續訓練防守技術，很高興下半場能限制金恩得分，同時也不斷加強罰球，今天收到成效。」
16分落後逆轉 展現永不放棄DNA
喬伊斯表示此勝別具意義，特別是在失去邱子軒、布銳克曼，並在史考特加入後首勝，證明團隊默契漸入佳境，「今天展現海神永不放棄的DNA，很高興神隊友到客場支持，接下來回到主場，即將回主場繼續保持。」
海神隊易籃後胡瓏貿、史考特外線冷箭，史考特單節3抄截，回敬15比10，追到2分。唐維傑連續兩次快攻上籃3分打，單節6分進帳，幫助海神73比69逆轉戰局。
庫薩斯24分、7籃板，史考特21分、14助攻、5抄截，于煥亞10分含3記三分球。
齋戒月更猛 艾倫締造海神新高
艾倫自3月中展開齋戒，身材更精實。此役攻下平加盟海神最佳16分，4籃板、2助攻、2火鍋，繳高水準表現。
「阿巴西也在齋戒月，他也打得很不錯，我們彼此都很熟悉怎麼應對。」艾倫對齋戒月習以為常，盡管需要點時間調整，但對自己的信仰、團隊都引以為傲，「這是場硬仗，我們團隊就是永不放棄。」
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