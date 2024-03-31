神準心理意象測驗！直覺選張圖：探索此刻「潛意識」想告訴你什麼

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閉上眼睛時，腦海組織了某種畫面，看似喚起一個不存在的幻界及時空，其實「內在的五感」正如人體日常的視聽觸味嗅一樣，是每個人都具有的潛能。夢境、文字、圖畫、旋律、聲音、想法、直覺等等構成的內在畫面可稱之為心理意象，它屬於一種潛意識訊息，屬於透過過去的感覺與知覺上的經驗，在內在重現或回憶，不過是以建立知覺基礎上所呈現於腦袋的「感性」形象。也可以理解成你的內在與「我」溝通的方式，而心理意象因每個人的特質不同，表現的方式也各不相同。
名日文化分享催眠師Mo Jhen芸子的神準心理意象測驗，憑直覺選一張圖：探索此刻「潛意識」想告訴你什麼。深呼吸幾口氣，讓自己平靜下來；睜開眼睛後，請直覺選出畫面中的一個圖像，並且感受一下這個圖像給你帶來的感覺。接著，針對這個圖像，如果直覺要你聯想與自己有關的一個人、一件事、一句話，你會想到什麼呢？
最後，一起看看這次的心理意象測驗解析吧！
1、虹橋
虹橋通常象徵連接和過渡，除了代表潛意識希望你開創新的可能、換個方式達成目標，或是勇敢面對自己即將發生不一樣的轉變。似乎也在告訴你近期內心總起起伏伏，偶有矛盾和孤單感，希望你可以與自己的核心連結，放下頭腦的制定認知和保護慣性機制，建立和諧的自我關係。
2、水滴：
水滴通常象徵感性、真誠的情感。選擇這個圖像的你，近期在情緒上可能較為敏感，亦或者潛意識在提醒你，需要真誠的面對真實自我，同時釋放最純粹的那份心聲，請允許自己內在那條水流自由流暢。
3、眼睛：
放下控制，好嗎？眼睛象徵觀察、洞察和理解。選擇這個圖像的你可能正對於自己、關係、或生活實相感到匱乏或不安全感，也許希望被他人關注，或是一種渴望找到解決問題的方式，但生命的最高福祉就是希望你去體驗當下，而非受困在期待與恐懼之中，你需要開啟好奇心，用不一樣的視角欣賞這個世界。
4、花朵：
你需要的沒有那麼多。花朵象徵成長、綻放和變化。選擇這個圖像的你可能正追求著某個狀態，或者有個認為是理想的目標，但其實反而侷限了你發展的可能性。你的潛意識正在對你發出「沈浸生活中」的渴望，你所需要的已經在身邊，接下來只要享受當下即可。
5、多重井字線：
那是一個重複性的情況吧？你還想要繼續下去多少次呢？多重井字線象徵你可能正面臨一個看似複雜和需要反覆交織的思考的情況，但其實你的生命經驗已經給你帶來滿滿的提示，試著回顧過去重複性之處，該是果斷地重新建立的時候了！
6、像嘴巴的愛心：
別再ㄍㄧㄥ了，勇敢把話說出來吧！這圖像象徵對愛的連結和真誠溝通的需要，人際關係反應了你與自己的關係，有時候自尊心、面子、擔心、害怕、賭氣，反而阻礙了與在乎的人之間的距離，你的潛意識想告訴你，想得多不如做一次，真的在乎就別跟自己過不去了！
7、很多雜亂思緒的水桶：
糾結太多事情了，很多事情並不是如你所想的纏在一起。這個圖像象徵著混亂與內捲的情緒，選擇這個圖像的你可能不停的在給自己各種悲慘、痛苦的暗示，於是搞得壓力大又窒息。你的潛意識在提醒你，需要跳脫腦袋的批判思維，好好釐清並處理內在種種已經分不清楚的感受。