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歐陽娣娣實力打臉酸民！《創造營》闖進總決賽嗨喊：給自己掌聲

▲歐陽娣娣參加《創造營亞洲》，用實力證明自己，順利晉級總決賽，她發表感言不忘感謝粉絲。（圖／翻攝自微博）
▲歐陽娣娣參加《創造營亞洲》，用實力證明自己，順利晉級總決賽，她發表感言不忘感謝粉絲。（圖／翻攝自微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

19歲女星歐陽娣娣為歐陽妮妮、歐陽娜娜的妹妹，進入演藝圈以來總是被酸「靠姊」，近來她參加泰國選秀節目《創造營亞洲》，用實力證明自己，日前最新一輪比賽結果出爐，她順利以第12名進入總決賽，又驚又喜向粉絲告白：「如果沒有你們，我也站不到這裡」。

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▲歐陽娣娣女大18變，跟著姊姊們踏入演藝圈，全家人都是明星。（圖 ／歐陽娣娣微博）
▲歐陽娣娣女大18變，跟著姊姊們踏入演藝圈，卻因此被酸「靠姊」。（圖 ／歐陽娣娣微博）
歐陽娣娣在最新的淘汰賽中，出現在淘汰名單中，本以為自己已經無法晉級，最後公布排名她卻是第12名，驚險進入成團名額中，她也在發表感言時感謝粉絲一路力挺，讓她能夠順利晉級，登上成團之夜的舞台表演。

歐陽娣娣也分享，她參加節目一百多天，很喜歡每個階段的自己，更為自己的努力感到驕傲，從一公表演開始到三公結束，她覺得自己真的進步很多，更用泰語向粉絲道謝「如果沒有你們，我也站不到這裡，我一定會努力提升自己」，她也為其他團員：「我們都要為自己驕傲，給自己一點掌聲！」

▲歐陽娣娣（圖／翻攝自WeTv APP）
▲歐陽娣娣感謝粉絲支持，讓她能順利晉級。（圖／翻攝自WeTv APP）
事實上，歐陽娣娣在參賽過程中多次引發爭議，甚至有網友質疑她的能力不足，是靠著強大背景才成功晉級，但在前幾集演出中，歐陽娣娣選曲《AIN'T MY FAULT》，展現精湛舞技，甚至當場做出高難度側翻動作，還雙膝跪地摩擦，呈現出性感地板動作，也以實力撕掉「靠姊」標籤。

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