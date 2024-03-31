楊大正禁全家用TikTok！堅持不讓愛女跳《科目三》 教育背後原因
大港開唱於今（31）日迎來第二天演出，滅火器樂團與昨天上場的閃靈一樣，難得在下午就登場表演，相比北部的下大雷雨，高雄天氣火熱許多，讓主唱楊大正差點中暑，直呼：「太陽直曬臉超痛，吸不到空氣！」近年唱跳歌曲〈科目三〉爆紅，許多人跟風模仿，楊大正透露禁止全家人使用TikTok，連女兒也不例外。
記者吳雨婕／綜合報導
因為天氣炎熱，楊大正在開唱時直接把外套脫掉，當場被拱全部脫了，他擺擺手拒絕，「全脫掉不美觀，在美國吃太多漢堡，肚子凸凸的。」滅火器剛結束美國9場巡演，提到此次演出相當緊湊，每一場都唱滿25首歌，楊大正表示：「很高興自己有能力做這麼高強度的演出，滅火器現在狀況非常好，比較少唱歌給美國歌迷聽，離鄉背井的人聽我們的歌有種陪伴的感覺。」
日前大陸抖音上的唱跳歌曲〈科目三〉紅到台灣，許多人都跟著跳，楊大正表示，家裡所有人都沒有TikTok，「我們家接觸不到這個」，至於女兒在學校或多或少都會知道，這時他就會來個機會教育，告訴女兒為什麼不能有這個東西。
滅火器即將在6月15日於北流舉行「一生到底」演唱會，透露還沒計畫找嘉賓，一切要看節目安排，由於是有電影感的概念演唱會，比較難安插，11月底主辦的火球祭，也會照計畫舉行，計畫要繼續跟粉絲見面。
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