中職開幕戰2日共吸引48,776名觀眾！龍象大戰人數不如首戰仍破2萬
中職開幕戰昨（30）日在台北大巨蛋開打，寫下28,618名觀眾的歷史新紀錄，今（31）日「龍象大戰」雖然進場人數不如首戰，但也吸引20,158名觀眾進場，總計2日的開幕戰系列賽湧入了48,776名觀眾。
記者林之越/台北報導
根據先前味全龍官方透露，開幕戰系列賽對上中信兄弟的第二戰，售票狀況不如首日火熱，幾日前的販售狀況則預計會超過1萬7,000人。本日比賽開放進場的前的一個小時，進場人潮確實和首日有落差，不過在比賽開打前，球迷們陸續抵達。
最終，根據球團官方的統計，大巨蛋在今日的龍象大戰也成功突破2萬名觀眾，總計20,158名觀眾進場，而這個數字也成為中職歷史上進場觀眾數次高的紀錄。
在這兩場舉辦在大巨蛋的開幕戰之前，中職全場最多球迷的紀錄，是2013年由兄弟和義大犀牛在澄清湖棒球場所創下的，當時美國名將曼尼來台吸引20,052名觀眾，而今日的龍象大戰也以些微人數超越。
本次味全龍開幕系列戰連2日共吸引48,776名觀眾，不過目前台灣棒球史上最多觀眾數紀錄，仍是讀賣巨人90週年交流賽，兩場賽事分別對上兄弟、樂天一共湧入6萬8,780名觀眾，數量相當驚人。
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