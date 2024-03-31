又要徵兵！蒲亭簽春季動員令 一口氣徵召15萬人入伍服役
俄烏戰事未歇，俄羅斯總統蒲亭自宣告對烏克蘭展開「特別軍事行動」後，已經多次下達徵兵令，根據克里姆林宮最新消息，在順利連任後蒲亭又再度啟動了例行的春季徵兵，預計徵召15萬人入伍服役。
國際中心楊智傑／綜合報導
《路透社》引述克里姆林宮官網今（31）發佈消息，指出俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）已經簽署命令展開例行春季徵兵作業，這次預計徵召15萬人。報導指出，俄羅斯每年會進行兩次徵兵，依法規定這些被徵召的義務兵不會被部署到俄羅斯境外作戰，但曾經有部分義務兵被誤送至前線。
根據俄羅斯法律規定，滿18歲的俄國男性依法須服兵役一年，或在高等教育階段接受同等訓練，去年俄羅斯國會下議院還表決通過，將徵召入伍的年齡上限從27歲上調到30歲，這項去年8月由蒲亭簽署的法律文件，已於今年元旦生效。
去年9月，蒲亭也簽署徵召命令，從國內找來13萬人參加秋季徵兵，而去年春季，俄羅斯則徵召了14.7萬人。
英國國防部本月3日曾發布估計數據，稱整個二月以來俄均「日均傷亡人數」為俄烏戰爭以來最高，已經來到983人，同時也稱這兩年多來已有超過35.5萬名俄羅斯人員傷亡。