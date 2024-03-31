人權導演吳軍參選台中議員補選 七大政見為原住民發聲

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吳軍今天舉行造勢大會，立委黃仁親自站台力挺自己的子弟兵，還有「假日飛刀手-陳義信」不分黨派現身支持，到場支持的族人非常踴躍，此起彼落的「凍蒜」聲，展現他們對吳軍的熱情支持。
黃仁表示，吳軍了解原住民事務，未來他在中央爭取資源，吳軍在地方努力，中央地方一條龍為原住民發聲。此外，吳軍曾是人權導演，透過影像傳遞原住民生活樣態，也讓社會大眾更了解原住民文化。
吳軍說，多年來走遍台灣各族群各部落，深深感受到原住民在這個大社會生存不易。過去從事原住民社會運動，擔任導演時更透過記錄影像及採訪，為原住民的居住正義發聲，未來除了繼續運用影像發揚原民文化外，希望能再加上行政權─成為台中市議員，更能夠實質幫助到大台中的鄉親。
吳軍參選台中市議員，提出7大政策，包括居住正義，減輕族人租金壓力及經濟壓力。修法保障原住民族勞工權益，讓無固定雇主的勞工，有工會來保障工作福利及權益。推廣傳統文化觀光，保障文化工作者就業機會。0-6歲國家養，爭取原住民孩子上幼兒園，學雜費全額補助。
還有打造最多元頂尖-原住民完全中學，提供下一代友善的教育環境。培育體育人才，讓原住民運動員有機會登上國際舞台。照護原住民長者、優化老年福利，結合中央修法，爭取活到老領到老福利。
台中市平地原住民議員定4月13日辦理補選，另外還有吳建德（國民黨籍），余俊宏、曾健基及林清發都是
無黨籍，共有五人參選。