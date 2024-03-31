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人權導演吳軍參選台中議員補選 七大政見為原住民發聲

▲人權導演吳軍參選台中議員補選，今天舉辦造勢大會，立委黃仁及陳義信到場力挺，支持者也相當踴躍。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.31)
▲人權導演吳軍參選台中議員補選，今天舉辦造勢大會，立委黃仁及陳義信到場力挺，支持者也相當踴躍。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.31)

記者金武鳯/台中報導

台中市平地原住民市議員將於4月13日辦理補選，共有5人參選。曾任導演的吳軍今天舉辦「軍將合擊造勢大會」，獲國民黨立委黃仁、前職棒球星「假日飛刀手」陳義信及中華民國運動彩券經銷商同業公會理事長何昱奇等人站台力挺。吳軍提出七大政見，並高喊「吳軍準備好了，陪你打拼更好的台中」，為原住民發聲。

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台中市議會第4屆議員第15選舉區（平地原住民）國民黨籍議員黃仁，在當選立法院第11屆平地原住民選舉區立委後，辭去議員職務，導致議員名額出缺，中央選委會依地方制度法規，將於4月13日辦理補選。吳軍是由國民黨提名候選，出身原住民阿美族，也是知名人權導演。

▲人權導演吳軍參選台中議員補選，今辦造勢大會，立委黃仁及全國運彩公會理事長何昱奇站台力挺。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.31)
▲人權導演吳軍參選台中議員補選，今辦造勢大會，立委黃仁及全國運彩公會理事長何昱奇站台力挺。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.31)
吳軍今天舉行造勢大會，立委黃仁親自站台力挺自己的子弟兵，還有「假日飛刀手-陳義信」不分黨派現身支持，到場支持的族人非常踴躍，此起彼落的「凍蒜」聲，展現他們對吳軍的熱情支持。

黃仁表示，吳軍了解原住民事務，未來他在中央爭取資源，吳軍在地方努力，中央地方一條龍為原住民發聲。此外，吳軍曾是人權導演，透過影像傳遞原住民生活樣態，也讓社會大眾更了解原住民文化。

吳軍說，多年來走遍台灣各族群各部落，深深感受到原住民在這個大社會生存不易。過去從事原住民社會運動，擔任導演時更透過記錄影像及採訪，為原住民的居住正義發聲，未來除了繼續運用影像發揚原民文化外，希望能再加上行政權─成為台中市議員，更能夠實質幫助到大台中的鄉親。

▲人權導演吳軍參選台中議員補選 ，今辦造勢大會，不少族人到場力挺。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.31)
▲人權導演吳軍參選台中議員補選 ，今辦造勢大會，不少族人到場力挺。（圖／記者金武鳳攝，2024.3.31)
吳軍參選台中市議員，提出7大政策，包括居住正義，減輕族人租金壓力及經濟壓力。修法保障原住民族勞工權益，讓無固定雇主的勞工，有工會來保障工作福利及權益。推廣傳統文化觀光，保障文化工作者就業機會。0-6歲國家養，爭取原住民孩子上幼兒園，學雜費全額補助。

還有打造最多元頂尖-原住民完全中學，提供下一代友善的教育環境。培育體育人才，讓原住民運動員有機會登上國際舞台。照護原住民長者、優化老年福利，結合中央修法，爭取活到老領到老福利。

台中市平地原住民議員定4月13日辦理補選，另外還有吳建德（國民黨籍），余俊宏、曾健基及林清發都是

無黨籍，共有五人參選。

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