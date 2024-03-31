蕭勤基金會捐贈市值逾5億蕭勤遺作予創價美術館典藏

華人抽象藝術巨擘蕭勤去年逝世後，留下數百幅、市值逾15億元的作品，全部捐贈「蕭勤國際文化藝術基金會」。為促進國際文化交流，執行蕭勤老師對其遺作所託付之重責，「蕭勤國際文化藝術基金會」捐贈一系列精選的蕭勤作品予「創價美術館」，今(31)日舉辦捐贈儀式暨專題演講。
記者陳美嘉／高雄報導
蕭勤國際文化藝術基金會執行長吳素琴指出，此次捐贈藝術家蕭勤156件、市價逾5億元的作品予創價美術館，作品囊括藝術家橫跨不同風格和時期的多樣性創作，包括版畫、銅塑，以及在不同載體上的壓克力作品，每一幅都蘊含了蕭勤對多元文化的推崇和對藝術的熱愛，希望這些藝術作品為觀眾帶來豐富的藝術體驗，同時為當地藝術家提供學習和啟發的機會。
捐贈儀式後，也特別邀請台灣美術史家蕭瓊瑞教授進行專題演講「宇宙遊子:蕭勤和他的創作」，向觀眾概要介紹蕭勤生平，回顧這位開啟台灣藝術圈中西文化交流的藝術家。
創價美術館館方表示，衷心感謝蕭勤基金會的慷慨捐贈，這將豐富創價美術館的藝術館藏，同時也使美術館能夠更好地履行其文化教育和藝術推廣的職責。目前已展開研究、出版與策展計畫，預計將於明年起啟動蕭勤巡迴展及相關文化活動，將這批豐富的藝術珍品現給民眾。