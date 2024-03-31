水豚君溫馴形象崩壞！被小羊惹毛「動口怒咬狂奔」 嚇壞110萬人
近幾年來水豚君因為看起來溫馴又呆萌的形象，因此在全球各地走紅，甚至有超洗腦的主題曲出現。但美好的形象，竟然能因為一部影片瞬間崩壞！日前有民眾前往動物景觀餐廳遊玩，沒想到卻目睹水豚與羊咩咩爆發衝突的瞬間，影片甚至紅到泰國及世界各地，吸引超過百萬次觀看，眾人也嚇壞：「水豚君溫馴形象崩壞了」。
記者潘毅／綜合報導
Tiktok網友cole0726在2月份時發出一部影片，發生地似乎是在南投縣知名的景觀餐廳「星夜天空」，園區內飼養了許多水豚、羊駝、山羊等等可愛動物，讓民眾能夠餵食這些可愛動物，展開一段療癒之旅。
而影片中原PO正打算要拍攝身旁可愛的小羊時，背後突然傳出驚悚的尖叫聲，回頭看竟然是一隻山羊，正在被水豚君用嘴咬著身體，山羊一邊大叫一邊奔跑，希望能擺脫水豚君，不料水豚君早已將溫馴形象全拋諸於腦後，直接以超快的奔跑速度跟上，嘴巴仍緊緊咬著不放，因為不明原因遭小羊惹毛，怒氣還沒完全發洩完。
這段短短8秒的影片發出後，震撼了全球水豚君粉絲的刻板印象，因為這完全與牠平時和藹、溫馴、懶散的形象完全不同，展現了憤怒的一面，許多網友也紛紛留言驚呼「第一次看到卡皮巴拉咬人，小羊是做了什麼」、「是不是那隻羊，一直撞水豚君屁股阿？」、「這影片證明了一個道理，不要惹那些平常看起來和藹可親的人，生起氣來可是無比可怕的」、「要知道羊是很賤的動物，任何意想不到的事都幹的出來，連水豚君都被惹毛」。