曾頌恩敲中職大巨蛋第一轟！岳政華再見美技接殺　兄弟3：2味全龍

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五局上，兄弟該局首名打者曾頌恩，瞄準王維中失投球，一棒扛出中左外大牆外，擊出中職在大巨蛋的首轟，曾頌恩這一發陽春砲不僅歷史留名，也幫助中信兄弟扳平戰局，追成1：1平手，而王維中則成為紀錄苦主。
此戰龍隊先發王維中主投5局，投了72球其中45顆好球，被擊出2支安打，包括曾頌恩的陽春砲失掉1分，投出6次三振和1次保送。
六局上呂詠臻接替登板，王威晨擊出安打後，陳俊秀掃出二壘安打，揮出轉戰兄弟後的例行賽首安，接著陳子豪高飛犧牲打，送回三壘跑者王威晨，中信兄弟2：1反超前。
八局上，王威晨擊出安打後，成功盜上二壘，陳俊秀扛出中左外野方向的深遠二壘安打，幫助兄弟再添保險分，擴大至3：1領先。
兄弟洋投猛登主投7局被敲4支安打失掉1分，投出8次三振和1次保送，以勝投候選人退場。但艾士特在八局下接連保送鄭鎧文、吉力吉撈．鞏冠，接著李凱威安打，留下滿壘局面，謝榮豪緊急登板卻丟出暴投，鄭鎧文回本壘得分，味全龍追到1分落後，接著郭嚴文強勁飛球被岳政華接殺，錯失逆轉超前的機會。
九局下，兄弟推出終結者「小黑」吳俊偉關門，在拿下兩出局後，陳品捷擊出中外野深遠飛球，打在岳政華的手套上彈出來，形成二壘安打，接著張政禹中外野平飛球，眼見就要落地，有機會形成再見安打，但岳政華上演6星級飛撲美技，完成再見接殺，最終兄弟以1分差氣走味全龍。
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