台鋼雄鷹隊史首戰開打！中職完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

曾頌恩敲中職大巨蛋第一轟！岳政華再見美技接殺　兄弟3：2味全龍

▲中信兄弟曾頌恩敲出中職例行賽在大巨蛋的歷史第一轟。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟曾頌恩敲出中職例行賽在大巨蛋的歷史第一轟。（圖／中信兄弟提供）

記者路皓惟/台北報導

中職35年迎來傳統好戲「龍象大戰」，中信兄弟今（31）日在大巨蛋對戰味全龍，先靠著曾頌恩五局上的陽春砲追平，接著陳子豪和陳俊秀各貢獻1分打點，儘管八局下味全龍發起反攻，但還是欠缺致勝一擊，九局下吳俊偉登板關門，岳政華以再見飛撲美技接殺結束比賽，守住猛登的首勝，終場中信兄弟就以3：2氣走味全龍。

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龍隊先發王維中在二局上被曾頌恩敲二壘安打後，但他隨即三振岳東華化解得點圈危機。二局下，氣勢轉移到味全龍，郭嚴文從猛登手中擊出內野安打，接著劉時豪補上安打，形成一、二壘有人，陳品捷再揮出中間方向安打，帶有1分打點，幫助味全龍1：0領先中信兄弟。

五局上，兄弟該局首名打者曾頌恩，瞄準王維中失投球，一棒扛出中左外大牆外，擊出中職在大巨蛋的首轟，曾頌恩這一發陽春砲不僅歷史留名，也幫助中信兄弟扳平戰局，追成1：1平手，而王維中則成為紀錄苦主。

此戰龍隊先發王維中主投5局，投了72球其中45顆好球，被擊出2支安打，包括曾頌恩的陽春砲失掉1分，投出6次三振和1次保送。

▲本季轉戰中信兄弟的陳俊秀在首戰4打數2安打，貢獻1分打點。（圖／中信兄弟提供）
▲本季轉戰中信兄弟的陳俊秀在首戰4打數2安打，貢獻1分打點。（圖／中信兄弟提供）
六局上呂詠臻接替登板，王威晨擊出安打後，陳俊秀掃出二壘安打，揮出轉戰兄弟後的例行賽首安，接著陳子豪高飛犧牲打，送回三壘跑者王威晨，中信兄弟2：1反超前。

八局上，王威晨擊出安打後，成功盜上二壘，陳俊秀扛出中左外野方向的深遠二壘安打，幫助兄弟再添保險分，擴大至3：1領先。

兄弟洋投猛登主投7局被敲4支安打失掉1分，投出8次三振和1次保送，以勝投候選人退場。但艾士特在八局下接連保送鄭鎧文、吉力吉撈．鞏冠，接著李凱威安打，留下滿壘局面，謝榮豪緊急登板卻丟出暴投，鄭鎧文回本壘得分，味全龍追到1分落後，接著郭嚴文強勁飛球被岳政華接殺，錯失逆轉超前的機會。

九局下，兄弟推出終結者「小黑」吳俊偉關門，在拿下兩出局後，陳品捷擊出中外野深遠飛球，打在岳政華的手套上彈出來，形成二壘安打，接著張政禹中外野平飛球，眼見就要落地，有機會形成再見安打，但岳政華上演6星級飛撲美技，完成再見接殺，最終兄弟以1分差氣走味全龍。

▲中信兄弟洋投猛登奪下中職首勝。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟洋投猛登奪下中職首勝。（圖／中信兄弟提供）
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