蔡依林巡演又升級了！「透視華服身材被看光光」 靠兩朵花擋美胸
蔡依林Jolin今年首場「UGLY BEAUTY」巡迴演唱會在大陸佛山登場，每每開唱造型都會掀起話題的蔡依林，這次服裝全面更新升級，其中一套華服整體以透視為主，胸前只有兩朵白色的繡球花遮掩，可以說是火辣指數爆表。
記者吳雨婕／綜合報導
蔡依林先前在北高舉行「UGLY BEAUTY」巡迴演唱會時，除了演唱會內容是粉絲熱議的焦點外，服裝也是亮點之一，無論是俏皮可愛的冰雪公主還是火辣的紅色馬甲戰袍、惡之女皇、被外界打趣為「阿聯酋空姐裝」等造型，都讓人印象深刻，而今年蔡依林的巡演造型全部翻新，不僅有深V開到肚臍下的黑色鑽石西裝，還有火紅性感蛇蠍裝，搭配蔡依林挑染的白、灰色長髮，更顯風情萬種。
之前可愛的冰雪公主裝，這一次則是換成了藍白格紋蛋糕澎澎裙裝，蔡依林搭配與衣服同色系的水藍色頭髮，上頭還綁成兩個愛心，充滿少女氛圍感；引起熱烈討論的是被歌迷取名為「繡球公主裝」的禮服，只見蔡依林頂著白髮，髮尾漸變紫色，身上的「繡球公主裝」超級性感，禮服是透視薄紗為底，胸前只有兩朵白色的花朵遮掩傲人美胸，腰間也是一圈花朵，左腿開衩直逼髖骨，隨著蔡依林每一步走動，都讓人遐想連篇，讓人眼睛不知道該往哪裡擺。
事實上，上一次蔡依林開唱才剛過一年多，但許多粉絲紛紛敲碗希望蔡依林能夠返場回小巨蛋或是高雄巨蛋開唱，去年蔡依林受訪時就曾提到巡演會在今年重啟，有歌迷提到希望蔡依林能到戶外場地舉行演唱會，當時她也不諱言的說：「 我也很想，時間允許的話 。」至於新專輯部分，可能要再等等了。
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