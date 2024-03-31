愚人節「森川丼丼」加價10元 吃「盲の卷」成為娛人王
歡度4月1日愚人節，知名浮誇系日料店「森川丼丼」全台門市，以及旗下「叁男壽司」推出限時加價「盲の卷」活動。消費者到店用餐+10元，就能獲得神秘口味飯捲一份，有可能吃到愚人嗆辣芥末捲成為「娛人王」，為愚人節添加娛人歡樂。
記者金武鳯/台中報導
此外，為了讓美味餐點有絕妙搭配，「森川丼丼」挑戰全台最低無限暢飲，推出平日周一至周五晚間宵夜場時段的飲品無限暢飲方案，來店用餐再加199元，就可以生啤、可爾必思、氣泡飲任你喝，吃飽吃好還喝到爽！
在南部發跡的日料店「森川丼丼」，從最初的小餐車起家，後來因為打造出全台首創的「巨大野鰻握壽司」、滿滿鮭魚卵「排山倒海丼」等超澎湃餐點而爆紅後，更以高CP值、視覺味覺兼具的精緻餐點受到饕客青睞。
飯捲是日料經典品項之一，這次「森川丼丼」為愚人節出大招，要讓大家吃出美味、還吃出驚喜。所以4月1日當天，全台「森川丼丼」門市和旗下「叁男壽司」要邀用餐客人同樂，只要於店內用餐消費，不限金額，即可以10元加購價「盲の卷」一份，經典飯捲包含蘆筍、玉子燒、蝦卵、蟹味棒等4種口味，外加有如地獄般口味的「愚人嗆辣芥末捲」，隨機出菜，吃到的可能被嗆到眼淚掉不停，成為愚人節的「娛人王」！