林浤澤舉辦「童樂派對」迎接兒童節　嗨翻前鎮漁港

為迎接一年一度的兒童節，高雄市前鎮區明孝里里長林宏澤特別今（31）日搶先舉辦包含童玩闖關賽、小小波麗士、小小消防員體驗、劇團表演，以及最精彩刺激的水槍大作戰等5大主題「童樂派對」，要與大、小朋友共創好玩有趣的回憶。
記者郭凱杰／高雄報導
明孝里「童樂派對」主張寓教於樂，不僅有闖關比賽，還能夠讓小朋友們扮演警察、消防員，體驗擔任人民保姆、打火英雄的使命感與困難；喜歡靜態活動的小朋友也有劇團演出可以欣賞，多元的活動一次在明孝里滿足，現場超過千名家長孩童參加，立委賴瑞隆與市議員黃彥毓也特別前來共襄盛舉。
林浤澤表示，先前答應要連年同樂的承諾已達成，今年更擴大辦理，把兒童節與潑水節結合，並移至全新完工的前鎮漁港徒步廣場舉行，期盼讓孩童留下難忘的成長歷程。
出身單親、勞工家庭，又恰逢沒有兄弟姊妹的林宏澤深知在成長過程中相當需要同儕的玩樂陪伴，大草衙地區有許多小朋友與他成長背景相同，因此他希望能夠透過活動串連孩子們的感情，讓鄰里充滿歡笑。
立委賴瑞隆表示，每次參加明孝里的活動就像是在參與一場盛大嘉年華，不僅可以感受林宏澤對里內的用心，也能看見到鄉親對里內活動踴躍參與的熱情，今年不僅延續往年的舉辦，還將活動地點移至全新改造的前鎮漁港擴大辦理，顯見鄰里濃厚的感情與凝聚力。
賴瑞隆也說，去年在選舉期間曾舉辦「黃色小鴨氣墊城堡」，就是希望能讓大、小朋友一起度過愉快的親子時光。未來，會持續攜手舉辦更多元活動，提供給大小朋友有趣的活動來共同享樂，致力讓高雄成為充滿歡笑的兒童友善城市。