宋仲基現身《淚之女王》！金秀賢下跪求饒 粉絲心碎：不能離婚
金智媛、金秀賢主演，以財團女接班人豪門婚姻為故事主題的韓劇《淚之女王》，今（31）日迎來重量級演員宋仲基客串，宋仲基一出場就響起《黑道律師文森佐》的經典配樂，加上他一副西裝筆挺提著公事包，跟在金智媛身後，還有一幕是宋仲基拿槍抵著下跪的金秀賢頭部，疑似是女主角打離婚官司的終極王牌，給追劇粉絲一個大驚喜，紛紛留言「拜託不能離」、「還真就文森佐啊」、「黑手黨顧問的業務已經開拓到離婚板塊了」。
記者羅凌筠／綜合報導
宋仲基與《淚之女王》導演金熙元合作過《黑道律師文森佐》，跟金智媛拍過《太陽的後裔》，金秀賢也是他過去合作過的夥伴，兩人一起演過韓劇《聖誕節會下雪嗎》，宋仲基說：「我來這裡是為了給作品貢獻力量，結果反而我自己覺得拍得很開心。請大家多多期待。」製作單位也感謝宋仲基百忙之中抽空力挺，在戲裡短短幾分鐘時間就展現強大的壓迫感。
《淚之女王》開播以來集郵許多驚喜卡司客串，包括《雖然是精神病但沒關係》吳正世、《愛的迫降》高圭弼、林哲秀、飾演德國癌症中心所長的法國演員塞巴斯蒂安羅切（Sebastian Roché）、飾演無憂宮公園管理員的德國演員迪特哈勒沃登（Dieter Hallervorden），帶給觀眾不一樣的新鮮感。
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