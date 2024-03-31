寶林案「4人肝損傷嚴重」昏迷中！王必勝揭35件食材檢驗結果出爐
寶林茶室食安風波延燒，已造成2人不幸死亡，還有5人在加護病房、3人入住一般病房，法醫解剖死者的遺體檢驗出「米酵菌酸」。
記者孫唯容／綜合報導
衛福部次長王必勝今（31）晚間透露，3月26日從寶林茶室帶回食材檢體共35件，包括「粿條、香蘭葉、在來米粉、醬油、老抽」等食材都未檢出米酵菌酸。
今日衛福部次長王必勝在臉書發布貼文，指出3月26日稽查帶回的35件食材檢體，包含粿條、香蘭葉、在來米粉、醬油、老抽、豆芽菜（分裝）、豆芽菜（大包裝）、咖哩粉、薑黃粉、香菇素蠔油、工研酢、蘭花牌釀造晒油、香辣胡椒鹽、蝦餅、檸檬、可果美番茄醬、VINH THUAN粉捲粉、美國味好美調味品自磨式喜馬拉雅玫瑰鹽、花椒粒、芥末椒鹽、魚類咖哩粉、高麗菜（分切）、高麗菜（未處理）、胡椒鹽粉、大黃瓜、油麵、生薑、麵包油炸粉、吉利 T（果凍粉）、孜然粉、洋薏仁、小薏仁、西谷米、鴻禧菇、雞蛋等，「酵菌酸BKA皆未檢出」。
王必勝指出，本案目前在加護病房的5位病人，其中1位已經好轉，另外4位肝臟損傷嚴重，仍處於昏迷狀態。各醫院重症醫療團隊會全力救治，也讓我們替這幾位病人集氣祈福，希望他們能渡過難關，康復起來。