名家論壇》邱師儀／全美最討厭拜登的幾個州

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到了2020年，在2016年轉投給共和黨的搖擺州中，印第安那與俄亥俄州維持投給川普，威斯康辛、密西根、賓州則轉藍。儘管最後拜登贏下了普選票與選舉人票當選，但顯示出鐵鏽帶的勞工選民並沒有全部與民主黨和解，拜登在鐵鏽帶隱憂仍深。
對美國政治稍微有點了解的人，就會知道美國南方比較支持共和黨，目前也是川粉聚集密度較高的區域。但其實美國南邊的分類可能比簡單的一句「南方」複雜也細緻的許多。筆者日前幫科林．伍達德(Colin Woodward)的專書「國家的品格」的中譯本寫導讀，即被伍達德把美國大卸十一塊的地理分類學所深深折服。在細緻研究之後，筆者發現其實最反對民主黨與拜登的，可能不是在深南地方(Deep South)，而是在大阿帕拉契地區(Greater Appalachia)。所謂的深南地方，包括大部分南卡羅來納、喬治亞、阿拉巴馬、密西西比、佛羅里達、路易斯安那，外加田納西西部與阿肯色東南部，還有部分德州與北卡羅來納。而疊在深南北方的大阿帕拉契，則從賓州中南部出發，沿阿帕拉契山脈而下，進入俄亥俄、印第安納與伊利諾南部，阿肯色與密蘇里的奧扎克高原(Ozark County)，東邊三分之二的奧克拉荷馬，再下到德州的山區鄉間。回顧2016年與2020年這兩場大選，儘管在深南地區，川普的普選票領先希拉蕊或拜登達20%左右，但在大阿帕拉契地區，川普領先拜登普選票數高達40%。
為什麼會這樣？那就是深南地方與大阿帕拉契的州民，雖然都是1861至1865年美國南北內戰時脫離聯邦並贊成蓄奴的一方，但大阿帕拉契的「山地人」，是在一次又一次美國獨立運動之後與印地安人、墨西哥人與洋基人殺伐的軍人後裔。這些山區的白人與深南地方的白人地主不同，他們是無地階級，更可以說是弱勢的墾殖人口。從伍達德的說法，他們可能被譏笑為沒有文化的鄉巴佬(redneck)，但卻更在乎絕對的家園主權與個人自由。許多大阿帕拉契人是不想要有聯邦政府的，他們擁槍、反墮胎也反徵稅。誰要剝奪他們獨立甚至遠離都市的生活方式，他們就跟誰拼命。因此，不難想像比較主張聯邦政府影響力的民主黨與拜登政府在大阿帕拉契最不受歡迎。從比較近期的2008年總統大選開始來看，深南與大阿帕拉契當中，真的就除了佛羅里達州會搖擺之外、喬治亞在2020年以只差0.3%微微翻藍支持拜登之外，這兩個區域一片紅通通。
從3月26日回顧最新30份民調，拜登在上面所提到的搖擺州（賓州、密西根、威斯康辛等）的施政滿意度，滿意他的只有三成頂多四成，不滿意的都有五成甚至六成。這些州就是在2016年讓川普選上的最大功臣。更不用說在大阿帕拉契與深南地方的各州，拜登施政的不滿意度都有六成。美國大選是算選舉人票的，並不是看普選票的，因此拜登團隊現在一定很著急。至少從這個觀點來看，我們可以理解為何拜登在最近幾個關鍵議題上，包括抖音他也不太積極禁，是因為他一定要吸引到額外年輕人的選票。在川普官司纏身之下，2024年這場大選比2016年那場更為詭譎多變，台灣再怎麼置身事外，事關台海局勢，都要密切注意。
●作者：邱師儀／東海大學政治系專任教授
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