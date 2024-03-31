罹癌後第一次公開活動！英王查爾斯參加復活節彌撒 卻與家人分開
英國王室近期屢傳風波，國王查爾斯三世（King Charles III）今（31）按照傳統出席在溫莎城堡舉行的復活節禮拜儀式，然而不少英媒指出這次彌撒與往日有所不同，除了這是國王本人自2月份宣布罹癌以來首次在公開的皇室活動中露面外，他還改為乘車抵達、與家人分開坐，而王儲夫婦威廉凱特一家也並未出席。
國際中心楊智傑／綜合報導
英國查爾斯國王、卡蜜拉王后（Queen Camilla）以及多名王室成員在3月31日按照傳統出席了復活節彌撒，根據《每日郵報》、《星期日快報》和《太陽報》等英媒報導，這次活動規模比起過去還要縮減，尤其在王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）宣布罹癌消息後，包含威廉、凱特與其3名子女都並沒有出席這次彌撒。
此外，查理斯國王出席方式和座位也和往年有所不同，今天乘車抵達溫莎城堡的皇家禮拜堂「聖喬治教堂」時他先是向外界揮手致意，但今天國王是獨自一人前往，這是因為他在接受癌症治療期間，需要避免受到感染。
在宣布罹癌並接受治療的期間，查爾斯國王仍持續履行大部分的非公開國家職責，例如接待外國官員以及與英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）定期會面。