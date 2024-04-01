企業女子壘球聯賽／新北凱撒勇士本季首戰　葉好芳對老東家敲雙安

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新北凱撒勇士本季首戰，就對上福添福嘉南鷹，1局下葉貴萍獲得四壞球上壘、吳羽昕靠失誤再搶壘，主砲李思詩敲出適時打送回2分，不過先發投手陳靖瑜在5局上遇亂流，不但投出保送、還被敲安，王牌投手柯夏愛接手救援被敲3安打、送1四壞，加上守備失誤影響，連丟4分慘遭逆轉，此後也無力追回。
葉好芳轉戰新東家，對戰福添福嘉南鷹，單場雙安，還有2次盜壘成功，2打點，范芸瑄單場3安猛打賞，2局上打回球隊首分，幫助凱撒勇士開胡，范芸瑄最後奪得球隊開幕戰單場MVP。
新北凱撒勇士先發余翌瑄5局失2分，奪得勝投，林慧玟後援2局，無四死、無失分，順利守成。
臺中兆基穿山甲楊依婷單場4安 潘玉玲主投4局無失分
第二場賽事由臺中兆基穿山甲出戰臺北臺產熊讚，臺中兆基穿山甲同樣也是由楊依婷擔任開路先鋒繳出4支安打，拿下單場MVP，此役兆基穿山甲張嘉芸、廖保琇、許芯菱都有雙安演出，高沛均1局上滿壘時敲出清壘安打攻下3分奠定勝基。
先發左投潘玉玲主投4局無失分奪勝投，在首周5場比賽完成後，新世紀黃蜂、臺中兆基穿山甲同樣以2勝0敗領先，隨後是新北凱撒勇士1勝0敗、中華U18培訓隊0勝1敗，福添福嘉南鷹、臺北臺產熊讚都是0勝2敗。
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