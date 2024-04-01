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企業女子壘球聯賽／新北凱撒勇士本季首戰　葉好芳對老東家敲雙安

▲新北凱撒勇士本季首戰，葉好芳對老東家敲雙安。（圖／壘協提供）
▲新北凱撒勇士本季首戰，葉好芳對老東家敲雙安。（圖／壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024企業女子壘球聯賽，新球季（31）日（週日）在台北青年公園棒球場持續開戰，進行開幕週第二天賽事，新北凱撒勇士靠葉好芳對老東家雙安好表現帶領下，最終以6比2擊敗福添福嘉南鷹，也讓嘉南鷹苦吞2連敗。臺中兆基穿山甲8比2擊敗臺北臺產熊讚，新北凱撒勇士對中華U18培訓隊賽事，比賽進行至3局上，因暴雨被迫中斷，保留比賽。

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新北凱撒勇士首戰　葉好芳對老東家雙安

新北凱撒勇士本季首戰，就對上福添福嘉南鷹，1局下葉貴萍獲得四壞球上壘、吳羽昕靠失誤再搶壘，主砲李思詩敲出適時打送回2分，不過先發投手陳靖瑜在5局上遇亂流，不但投出保送、還被敲安，王牌投手柯夏愛接手救援被敲3安打、送1四壞，加上守備失誤影響，連丟4分慘遭逆轉，此後也無力追回。

葉好芳轉戰新東家，對戰福添福嘉南鷹，單場雙安，還有2次盜壘成功，2打點，范芸瑄單場3安猛打賞，2局上打回球隊首分，幫助凱撒勇士開胡，范芸瑄最後奪得球隊開幕戰單場MVP。

新北凱撒勇士先發余翌瑄5局失2分，奪得勝投，林慧玟後援2局，無四死、無失分，順利守成。

臺中兆基穿山甲楊依婷單場4安　潘玉玲主投4局無失分

第二場賽事由臺中兆基穿山甲出戰臺北臺產熊讚，臺中兆基穿山甲同樣也是由楊依婷擔任開路先鋒繳出4支安打，拿下單場MVP，此役兆基穿山甲張嘉芸、廖保琇、許芯菱都有雙安演出，高沛均1局上滿壘時敲出清壘安打攻下3分奠定勝基。

先發左投潘玉玲主投4局無失分奪勝投，在首周5場比賽完成後，新世紀黃蜂、臺中兆基穿山甲同樣以2勝0敗領先，隨後是新北凱撒勇士1勝0敗、中華U18培訓隊0勝1敗，福添福嘉南鷹、臺北臺產熊讚都是0勝2敗。

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