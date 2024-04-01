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百日咳來勢洶洶！嬰幼兒「咳到眼出血」　中國疾管局不敢輕忽

▲中國百日咳疫情來勢洶洶，兒童醫院醫師稱不少抱病的嬰幼兒咳嗽格外嚴重。（示意圖／取自pixabay）
▲中國百日咳疫情來勢洶洶，兒童醫院醫師稱不少抱病的嬰幼兒咳嗽格外嚴重。（示意圖／取自pixabay）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國各地自今年開始出現百日咳通報數量增加的趨勢，中國官方通報稱光是今年前兩個月全國就出現超過3萬例百日咳案例，是去年同期的23倍，至今不僅造成13人死亡，甚至有小孩咳到眼睛出血，當地醫師就提醒稱但在發病率急劇上升的情況下，仍潛藏公共衛生危機。

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中國「百日咳」今年來勢洶洶，根據中國國家疾控局通報，全國已經登記至少有32380起案例，是去年同期（1421例）的近23倍，且已造成13人死亡，甚至有小孩咳到眼睛出血，提醒家長要注意普通咳嗽和百日咳的差別，以免耽誤病情。

根據《第一財經》、《上海廣播電視台》、《香港01》報導指出，這波百日咳疫情已經引起國家疾管部門警戒，中國國家疾控局副局長沈洪兵就指出，當前中國的百日咳防控應引起重視，有兒童醫院感染科主任提醒，去年開始中國出現百日咳的數量明顯增加，尤其小嬰兒的咳嗽格外嚴重，經常發生夜間痙攣、咳到難以呼吸。

中國航空總醫院呼吸與危重症醫學科副主任竇志芳則稱，百日咳雖然可防可治，但在發病率急劇上升的情況下，仍潛藏公共衛生危機，特別是對抵抗力不佳的嬰幼兒來說，不像成年人患病後可自然康復，若咳嗽時間持續過久，甚至可能導致肺炎、百日咳腦病等有致死風險的併發症。

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